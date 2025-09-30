Yağışlı havalar son sürat devam: Meteorolojiden 10 kente sarı kodlu uyarı

Yağışlı havalar son sürat devam: Meteorolojiden 10 kente sarı kodlu uyarı
Yayınlanma:
Meteorolojinin günlük hava tahmin raporunda 10 kenti sarı kodla uyardığı görüldü. Bununla beraber yeni hafta ile beraber sıcaklıkların düşmeye devam edeceği ifade edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Adıyaman, Kilis ve Gaziantep çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

YAĞMURLU HAVALAR SON BULACAK MI?

MGM'nin 5 günlük hava tahmin raporuna göre yurt genelinde etkili olan yağışlı hava yarın Karadeniz'de etkili olacak. Perşembe günü Marmara'nın batısına kayacak olan yağmur Cuma günü Marmara, Ege ve Akdeniz'in neredeyse tamamında etkili olacak.

5gun.png

Hava sıcaklığının, yurdun kuzey iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde diğer yerlerde normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

