Meteoroloji saat verdi Bakanlık uyardı

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine dayanarak bugün öğle saatlerinden itibaren İç Ege, İç Anadolu ve Orta Karadeniz bölgelerindeki bazı iller için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.

İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere dayanarak yurdun birçok bölgesi için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, özellikle İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Orta Karadeniz'de yerel olarak kuvvetli yağışların beklendiği belirtilerek vatandaşlar olası olumsuzluklara karşı uyarıldı.

BUGÜN ÖĞLEDEN SONRA ETKİLİ OLACAK

Bakanlığın paylaşımında, yurdu kuzeybatı kesimlerden itibaren etkilemeye başlayan sağanak yağışların 29 Eylül Pazartesi günü (bugün) belirli bölgelerde şiddetini artıracağı ifade edildi. Meteoroloji'nin verilerine göre yağışların etkili olacağı yerler ve zaman dilimleri şu şekilde sıralandı:

Öğle saatlerinden sonra: İç Ege (Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak)

Akşam saatlerinden itibaren: İç Anadolu'nun kuzeybatısı (Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale'nin kuzeyi) ve Orta Karadeniz (Samsun, Çorum ve Amasya)

ANİ SEL, SU BASKINI VE ULAŞIMDA AKSAMALARA DİKKAT

İçişleri Bakanlığı, beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda önemle uyardı. Paylaşımda, ani sel, su baskını, yağış anında meydana gelebilecek kuvvetli rüzgar ve trafikte yaşanabilecek aksamalar gibi risklere dikkat çekildi. Bakanlık, "Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz" ifadelerine yer verdi.

