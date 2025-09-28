Meteoroloji kuvvetli yağış için tarih verdi: Vatandaşlara kritik uyarı!

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, yarın, İzmir güney kesimlerindeki Seferihisar, Menderes, Torbalı, Selçuk, Bayındır, Tire, Ödemiş, Kiraz ve Beydağ ilçelerinde gök gürültülü sağanağın beklendiği belirtildi.

İstanbul için uyarı: Meteoroloji yağmurun başlayıp biteceği saati açıkladı!

SEL, SU BASKINI VE YILDIRIMA KARŞI DİKKAT!

Yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50kg/m2) olmasının tahmin edildiği bildirildi.

Açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Batı Karadeniz'de ise sağanağın bölge genelinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor.