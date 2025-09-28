Meteoroloji kuvvetli yağış için tarih verdi: Vatandaşlara kritik uyarı!

Yayınlanma:
Meteoroloji, İzmir’in güney kesimlerinde yarından itibaren yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağışların beklendiğini belirterek vatandaşları olası olumsuzluklara karşı uyardı.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, yarın, İzmir güney kesimlerindeki Seferihisar, Menderes, Torbalı, Selçuk, Bayındır, Tire, Ödemiş, Kiraz ve Beydağ ilçelerinde gök gürültülü sağanağın beklendiği belirtildi.

SEL, SU BASKINI VE YILDIRIMA KARŞI DİKKAT!

Yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50kg/m2) olmasının tahmin edildiği bildirildi.

Açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Batı Karadeniz'de ise sağanağın bölge genelinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Kaynak:DHA

