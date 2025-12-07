Yağış sonrası kayganlaşan Uludağ yolunda kaza üstüne kaza

Yağış sonrası kayganlaşan Uludağ yolunda kaza üstüne kaza
Yayınlanma:
Bursa’da etkili olan sağanak nedeniyle kayganlaşan Uludağ yolunda viraja hızlı giren araçların aynı yerde yaptığı kazalar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Osmangazi ilçesi İnkaya mevkii Uludağ yolunda, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, virajı alamayan sürücülerin otomobilleriyle yaptığı kazalar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

kayganlasan-yolda-virajda-kazalar-1.jpg

ATV SÜRÜCÜSÜ KARŞI YÖNDEN GELEN OTOMOBİLE ÇARPTI

Görüntülerde, Uludağ Oteller Bölgesi’nden kent merkezine ATV ile seyir halinde olan sürücü, yokuş aşağı virajı alamayınca, karşı yönden gelen otomobile çarptı.

kayganlasan-yolda-virajda-kazalar-5.jpg

Aynı noktadan kameraya yansıyan bir başka görüntüde ise yokuş aşağı inen otomobilin çarptığı başka bir otomobilin bariyere çarptığı görüldü.

1 kişi yaşamını yitirmişti: Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı!1 kişi yaşamını yitirmişti: Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı!

kayganlasan-yolda-virajda-kazalar-4.jpg

AYNI NOKTADA PEŞ PEŞE KAZALAR

Aynı noktada 2 otomobilin daha bariyerlere çarptığı görüntülere yansıdı.

kayganlasan-yolda-virajda-kazalar-2.jpg

kayganlasan-yolda-virajda-kazalar-3.jpg

Kaynak:DHA

İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' için yüreklere su serpen açıklama: Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
İstanbul'u alarma geçiren açıklama geldi: Valilik, uzmanlar ve İBB de uyardı
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
İstanbul'da deprem beklenen fayın son durumunu açıkladı: Şener Üşümezsoy stres birikimini anlattı
Hazırlıklı olun! 8 il için özel uyarı yapıldı: Kuvvetli yağacak kar bırakacak
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Emekli 'madem alamıyorum satan olayım' dedi: Yine olmadı!
Bu haberi okumadan plan yapmayın: Hafta sonu sıcaklık 5 derece düşecek fırtına yolda
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Gençler arasında yeni kaygı “peniafobi” sessizce yayılıyor: O da ne mi!?
Gençler arasında yeni kaygı “peniafobi” sessizce yayılıyor: O da ne mi!?
Türkiye
Trafik güvenliğini hiçe saydı! Motosikletlinin tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi
Trafik güvenliğini hiçe saydı! Motosikletlinin tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi
Attığı mesaj başına bela oldu: Pusu kurup kabusu yaşattılar
Attığı mesaj başına bela oldu: Pusu kurup kabusu yaşattılar
Sarıyer’de erkek cesedi bulundu!
Sarıyer’de erkek cesedi bulundu!