Yağış sonrası kayganlaşan Uludağ yolunda kaza üstüne kaza

Osmangazi ilçesi İnkaya mevkii Uludağ yolunda, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, virajı alamayan sürücülerin otomobilleriyle yaptığı kazalar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

ATV SÜRÜCÜSÜ KARŞI YÖNDEN GELEN OTOMOBİLE ÇARPTI

Görüntülerde, Uludağ Oteller Bölgesi’nden kent merkezine ATV ile seyir halinde olan sürücü, yokuş aşağı virajı alamayınca, karşı yönden gelen otomobile çarptı.

Aynı noktadan kameraya yansıyan bir başka görüntüde ise yokuş aşağı inen otomobilin çarptığı başka bir otomobilin bariyere çarptığı görüldü.

AYNI NOKTADA PEŞ PEŞE KAZALAR

Aynı noktada 2 otomobilin daha bariyerlere çarptığı görüntülere yansıdı.