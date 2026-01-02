Çığ felaketi ahırı vurdu: 44 hayvan öldü

Türkiye'nin birçok kentinde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı noktalarda hava koşulları nedeniyle yollar kapanırken çığ haberleri de peş peşe gelmeye başladı. Bunun son örneği de Batman’ın Sason ilçesinde yaşandı. Etkili olan kar nedeniyle çığ felaketi yaşandı, bir ahır zarar gördü, çok sayıda hayvan yaşamını yitirdi.

44 KÜÇÜKBAŞ ÖLDÜ

Öğle saatlerinde Sason’a bağlı Yücebağ beldesinin Tepe Mahallesi’nde yaşanan olayda, Kudbettin Güneş’e ait eve yaklaşık 100 metre mesafedeki ahırın üzerine çığ düştü. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Yapılan kontrollerde ahırda bulunan 44 küçükbaş hayvanın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Yetkililer, olayla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.