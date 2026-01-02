FETÖ’nün astsubaylar sorumlusu yakalandı

Yayınlanma:
Kayseri'de İl Emniyet Müdürlüğü TEM şube ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, FETÖ’nün astsubaylar sorumlusu, saklandığı evde yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından FETÖ'ye yönelik çalışma yürütüldü.

Sabah'ın haberine göre, yürütülen ortak çalışmalar kapsamında, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik operasyon düzenlendi.

feto-operasyonu-2.webp

FETÖ'NÜN ASTSUBAYLAR SORUMLUSU YAKALANDI

Erzurum Ağır Ceza İlamat Masası tarafından hakkında "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve firari olarak aranan A.E'nin saklandığı adres tespit edildi.

A.E'nin yakalanması amacıyla gerçekleştirilen operasyonda, örgüt içerisinde "Örgüt Mensubu Astsubaylar Sorumlusu" olarak faaliyet yürüttüğü belirlenen, "Hamza" ve "Yavuz" kod adlarını kullanan ByLock kullanıcısı A.E. (39) yakalanarak gözaltına alındı.

ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI

A.E, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

