1 kişi yaşamını yitirmişti: Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı!

Kaza, dün öğle saatlerinde Nurdağı-Bahçe kara yolunun 3’üncü kilometresinde meydana geldi. E.Y.'nin (59) kontrolünü yitirdiği tarım işçilerini taşıyan minibüs, şarampole yuvarlandı.

Ağaçlara çarparak duran minibüsü görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri minibüste sıkışan 4 kişiyi çıkarıp, sağlık görevlilerine teslim etti.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Emine Y.'nin (54) hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan sürücü ile minibüsteki R.K. ve F.Y. Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Emine Y.’nin cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından toprağa verildi.

KAZA KAMERADA

Öte yandan kaza anına ilişkin cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde minibüsün yoldan çıktığı ve kazanın yaşandığı görüldü.