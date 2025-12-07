1 kişi yaşamını yitirmişti: Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı!

1 kişi yaşamını yitirmişti: Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı!
Yayınlanma:
Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole yuvarlandığı, 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı kazanın cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Nurdağı-Bahçe kara yolunun 3’üncü kilometresinde meydana geldi. E.Y.'nin (59) kontrolünü yitirdiği tarım işçilerini taşıyan minibüs, şarampole yuvarlandı.

Ağaçlara çarparak duran minibüsü görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri minibüste sıkışan 4 kişiyi çıkarıp, sağlık görevlilerine teslim etti.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Emine Y.'nin (54) hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan sürücü ile minibüsteki R.K. ve F.Y. Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Emine Y.’nin cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından toprağa verildi.

Şanlıurfa’da feci kaza! İki kardeşten acı haber geldiŞanlıurfa’da feci kaza! İki kardeşten acı haber geldi

KAZA KAMERADA

Öte yandan kaza anına ilişkin cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde minibüsün yoldan çıktığı ve kazanın yaşandığı görüldü.

Kaynak:DHA

