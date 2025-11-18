Türkiye genelinde birçok siteye erişim sorunu yaşandı! Cloudflare sorunu büyüyor mu?

Dünyanın en büyük internet altyapı sağlayıcılarından biri olan Cloudflare’de meydana gelen geniş çaplı arıza, birçok popüler internet sitesinin erişilemez hale gelmesine yol açtı. Cloudflare tabanlı sunucularda yaşanan çökme nedeniyle dünya genelinde kullanıcılar çeşitli hizmetlere ulaşmakta zorluk çekiyor. Arıza, hem bireysel kullanıcıları hem de bu altyapıya bağlı çalışan platformları doğrudan etkiledi.

Canva, Amazon, Roblox... Hepsi çöktü

Sorundan etkilenen platformlardan biri de sosyal medya şirketi X oldu. Cloudflare sistemlerine bağlı çalışan X’in bazı işlevlerinde yavaşlamalar, kesintiler ve tamamen erişim engelleri görüldüğü bildirildi. Kullanıcılar, uygulamaya ve web sürümüne bağlanmaya çalışırken hata mesajlarıyla karşılaştıklarını belirtiyor.

CLOUDFLARE'DEN AÇIKLAMA

Altyapı sağlayıcılarından yapılan açıklamada sorunun düzeltilmesi için çalışmalara devam edildiği kaydedildi.

İnternet altyapı devi Cloudflare'de yaşanan küresel çapta bir teknik arıza, eski adıyla Twitter olan X ve diğer sosyal medya platformları dahil olmak üzere dünya çapında çok sayıda internet sitesine erişilememesine neden oldu. Milyonlarca kullanıcı, sitelere girmeye çalıştıklarında hata mesajlarıyla karşılaştı.

Cloudflare, internet sitelerini siber saldırılardan koruyan ve yoğun trafik anlarında bile ayakta kalmalarını sağlayan temel teknolojileri sunan, dünyanın en büyük altyapı sağlayıcılarından biridir. Bu nedenle, firmada yaşanan en küçük bir sorun bile internetin genel işleyişini doğrudan etkileyebiliyor.

ŞİRKETTEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Cloudflare, sorunun farkında olduklarını ve bir an önce çözmek için çalıştıklarını duyurdu. Şirketten yapılan ilk açıklamada, "Birden fazla müşterimizi etkileme potansiyeli olan bir sorun tespit edilmiş olup, konu araştırılmaktadır. Detaylar netleştikçe kamuoyuyla paylaşılacaktır" denildi.

KESİNTİ TAKİP SİTESİ BİLE ÇÖKTÜ

Arızanın boyutu o kadar büyüktü ki, internet kesintilerini anlık olarak takip eden Down Detector sitesinin kendisi bile bir süreliğine erişilemez hale geldi. Site yeniden çalışmaya başladığında ise, dünya genelindeki sorun bildirimlerinde ani ve rekor seviyede bir artış yaşandığı görüldü.

Arızadan etkilenen kullanıcılar, sitelere girmeye çalıştıklarında "Cloudflare ağında dahili sunucu hatası" mesajıyla karşılaştı. Mesajda kullanıcılara yönelik "Lütfen birkaç dakika içinde tekrar deneyin" uyarısı yer alıyordu.

SAATLERCE SÜREN SORUN ÇÖZÜLDÜ

Cloudflare yaptığı açıklama ile sorunun çözüldüğünü duyurdu. Firma açıklamasında "Sorunla ilgili bir düzeltme uygulandı ve sorunun çözüldüğünü düşünüyoruz. Tüm hizmetlerin normale döndüğünden emin olmak için hataları izlemeye devam ediyoruz." ifadelerine yer verilirken erişim problemini yaşatan nedenle ilgili bir açıklama ise yapılmadı.