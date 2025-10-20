Canva, Amazon, Roblox... Hepsi çöktü
Milyonlarca kişi bugün internet tabanlı uygulamalar nedeni ile şok yaşadı. Dünya genelinde bugün bazı popüler uygulama ve oyunlarda erişim sorunları meydana geldi. Sorunun kaynağı olarak Amazon Web Services (AWS) gösteriliyor.
ETKİLENEN UYGULAMA VE OYUNLAR
Kullanıcıların Down Detector sitesinde bildirdiği aksaklıklara göre, erişim problemi yaşanan uygulamalar şunlar:
Canva
Snapchat
Duolingo
Roblox
Fortnite
Ring
Zoom
KULLANICILAR NE YAŞIYOR?
AWS kaynaklı arıza nedeniyle kullanıcılar söz konusu uygulamaları açmakta zorlanıyor veya düzgün çalıştıramıyor. Sorunun Türkiye saatiyle 10:00’da başladığı belirtiliyor.
CANVA’DAN AÇIKLAMA
Canva yetkilileri konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:
"Şu anda Canva uygulamasının çalışmasını etkileyen sorunlarla karşı karşıyayız. Ekibimiz sorunu araştırıyor ve uygulamayı en kısa sürede erişilebilir hâle getirmeye çalışıyor."