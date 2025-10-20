Canva, Amazon, Roblox... Hepsi çöktü

Milyonlarca kişi bugün internet tabanlı uygulamalar nedeni ile şok yaşadı. Dünya genelinde bugün bazı popüler uygulama ve oyunlarda erişim sorunları meydana geldi. Sorunun kaynağı olarak Amazon Web Services (AWS) gösteriliyor.

ETKİLENEN UYGULAMA VE OYUNLAR

Kullanıcıların Down Detector sitesinde bildirdiği aksaklıklara göre, erişim problemi yaşanan uygulamalar şunlar:

Canva

Snapchat

Duolingo

Roblox

Fortnite

Ring

Zoom

KULLANICILAR NE YAŞIYOR?

AWS kaynaklı arıza nedeniyle kullanıcılar söz konusu uygulamaları açmakta zorlanıyor veya düzgün çalıştıramıyor. Sorunun Türkiye saatiyle 10:00’da başladığı belirtiliyor.

CANVA’DAN AÇIKLAMA

Canva yetkilileri konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı: