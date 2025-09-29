Vize krizinde umut doğdu: Gözler üst düzey temaslarda

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan, Almanya'nın Nürnberg açıklamalarda bulundu. Büyükelçi Turan, Almanya ana muhalefet partisi Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz'in Türkiye'ye yönelik bir planı olduğunu ifade etti.

Bu plan çerçevesinde, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin Dış Politika Sözcüsü Johann Wadephul'un Ekim ayında Ankara'ya bir ziyaret gerçekleştireceği bilgisini veren Turan, bu ziyaretin hemen ardından da Friedrich Merz'in Türkiye'ye gelmesinin beklendiğini aktardı. Büyükelçi Turan, yapılacak görüşmelerde iki ülke ilişkilerini ilgilendiren kapsamlı konuların yanı sıra vize krizinin de ele alınacağını kaydetti.

Vize kolaylığı mı geliyor? Büyükelçi “yakında” dedi

İŞ İNSANLARI İÇİN KOLAYLIK BEKLENTİSİ

Büyükelçi Gökhan Turan, Alman makamlarının Türk vatandaşlarının vize başvurularında yaşadığı yoğunluğu ve uzun bekleme sürelerini azaltmak amacıyla personel sayısı ve teknik altyapıyı güçlendirme yönünde adımlar attığını söyledi. Görüşmelerde özellikle iş insanlarına yönelik vize kolaylıklarının gündemde olduğunu belirten Turan, "Alman makamlarında bazı kolaylıklar sağlama yönünde çalışmalar olduğunu anlıyoruz. Özellikle iş insanlarımıza yönelik" şeklinde konuştu.

ÇÖZÜM İÇİN "YAPICI DİYALOG" VURGUSU

Sorunun çözümü için diplomatik kanalların açık olduğunu vurgulayan Büyükelçisi Gökhan Turan, somut adımların hızlandırılması gerektiğini belirtti. Turan, konuya ilişkin sözlerini, "Biz bu çalışmaların daha da hızlandırılmasını ve kolaylaştırılmasını istiyoruz. Alman tarafıyla bu konuda yapıcı bir diyalog içindeyiz, umarım bunun neticesini yakında göreceğiz” ifadeleriyle tamamladı.