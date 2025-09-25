Vize kolaylığı mı geliyor? Büyükelçi “yakında” dedi

Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi olarak 31 Ocak 2025’te göreve başlayan Gökhan Turan, Almanya’nın eyaletlerine yaptığı ziyaretler kapsamında Bavyera’nın Nürnberg kentinde konuştu.

Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan, Türk vatandaşlarının yaşadığı vize sorunlarını Alman makamlarıyla yaptıkları görüşmelerde gündeme getirdiklerini, Alman makamlarının vize işlemlerini iyileştirmek ve Türkiye’nin beklentilerini karşılamak için çalışmalar yürüttüğünü belirterek, "Alman tarafıyla bu konuda yapıcı bir diyalog içindeyiz, umarım bunun neticesini yakında göreceğiz" dedi. Turan, ekim ayında Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'un, Ankara’yı ziyaret edeceğini, ardından bir iki hafta içerisinde de Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in Türkiye’ye ziyaretinin planlandığını aktardı.

Almanya’da, diplomasi, siyaset, ticaret, savunma, güvenlik alanlarında çok yoğun bir gündemleri olduğunu, 14 başkonsolosluk ve yaklaşık bin görevliyle Türk vatandaşların yanında olduklarını söyleyen Turan, "Almanya’da yaşayan her bir insanımız, Türkiye ile Almanya arasında köprüler kuruyor. Vatandaşlarımızın huzurlu ve güvenli bir şekilde yaşamaları için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Almanya’da yaşayan Türk gençlerin Türkiye’ye ilgileri ve sevgilerinin yoğun olduğunu söyleyen Büyükelçi Turan, "Gençlerimiz bunu korusunlar, ülkemizi sevmeye devam etsinler. İmkanları varsa her sene birkaç kez Türkiye’ye gitsinler, Türkçe dillerini geliştirsinler" tavsiyesinde bulundu. Gökhan Turan, gençlerin ve çocukların iyi eğitim almasının da önemine işaret ederek, "Çocuklarımızın iyi eğitim alması, nitelikli bireyler olarak yetişmesi aydınlık bir geleceğin teminatıdır. Eğitime yapılan yatırım, en iyi yatırımdır” ifadelerini kullandı.

"ALMANYA, TÜRKİYE’NİN AVRUPA’DAKİ EN ÖNEMLİ TİCARET ORTAĞI"

Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin çok boyutlu ve kapsamlı olduğuna dikkati çeken Büyükelçi Turan, Birinci Dünya Savaşı’ndan bu yana iki ülkenin yakın ilişkiler geliştirdiğini, NATO müttefikliğinin de bu sürecin önemli bir parçası olduğunu, Almanya’ya gerçekleşen işçi göçünün de bu müttefiklik bağları sayesinde kolaylaştığını vurguladı.

İki ülke arasındaki güçlü ekonomik ilişkiler bulunduğunu belirten Turan, "Almanya, Türkiye’nin Avrupa’daki en önemli ticaret ortağıdır. İki ülke arasındaki ticaret hacmi yaklaşık 50 milyar dolar seviyesindedir. Bu ticari ilişkiler sayesinde milyonlarca insan istihdam edilmektedir. Bu, karşılıklı menfaatlere dayanan bir ilişkidir" şeklinde konuştu.

ŞANSÖLYE EKİMDE TÜRKİYE'DE

Almanya ile olan güçlü bağlarımı nedeniyle karşılıklı heyetlerin gidip geldiğini belirten Turan, ekim ayında Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'un, Ankara’yı ziyaret edeceğini, ardından bir iki hafta içerisinde de Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in Türkiye’ye ziyaretinin planlandığını aktardı. Turan, ziyaretlerde iki ülke vatandaşlarını ilgilendiren kapsamlı görüşmeler yapılacağını belirtti.

Turan, Almanya’nın Türk vatandaşlarına uyguladığı vize konusuna da değinerek, vatandaşların yaşadığı vize sorunlarını Alman makamlarıyla yaptıkları görüşmelerde gündeme getirdiklerini bildirdi. Alman makamlarının vize işlemlerini iyileştirmek ve Türkiye’nin beklentilerini karşılamak için çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Turan, başvuru sayısının yüksek olduğunu, bu nedenle personel sayısının ve teknik donanımlarına artırıldığını anlattı. Turan, "Bazı kolaylıklar sağlama yönünde çalışmalar olduğunu anlıyouz Alman makamlarında. Özellikle iş insanlarımız yönelik. Ama biz bunun daha da hızlandıırılmasını ve kolaylaştırılmasını istiyoruz. Alman tarafıyla bu konuda yapıcı bir diyalog içindeyiz, umarım bunun neticesini yakında göreceğiz" dedi.

"Güçlü bir ses çıkarmamız, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığıyla mücadelemizi güçlendirir"

Almanya’da 27 Haziran 2024’te yürürlüğe giren yeni vatandaşlık yasasıyla Türklerin çifte vatandaşlık hakkı elde etmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirten Turan, Türk toplumunun siyasetten bilime, iş dünyasından spora kadar birçok alanda başarılar elde etmesinin gurur kaynağı olduğunu söyledi. Almanya’daki Türk toplumunun örgütlenmesi, yerel siyasette aktif rol almasının önemine dikkat çeken Turan, “Tek bir ağızdan güçlü bir ses çıkarmamız, yükselen ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığıyla mücadelemizi güçlendirir” diye konuştu.

PKK ve FETÖ terör örgütleriyle mücadelenin önemini hatırlatan Turan, "Birlik ve beraberliğimizle güçlü bir Türkiye ve Avrupa’da güçlü bir Türk toplumu olmayı sürdüreceğiz. Hiçbir şahsi amaç ve çıkarın ulusal çıkarlarımızın üstünde tutulamayacağını hep aklımızda tutmalıyız" ifadelerini kullandı.

Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan, Türkiye’yi Alman muhataplarına doğru tanıtmak, kültürel ve sosyal yönlerini aktarmak, ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmenin, önemli sorumlulukları arasında bulunduğunu vurgulayarak, "Bu hedeflere ulaşmanın en temel yolu ise milli birlik ve beraberliğimizi, milli kimlik ve kültürümüzü korumaktan geçmektedir" değerlendirmesini yaptı.

