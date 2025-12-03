Vatandaşı isyan ettiren bürokrata seyyanen zamma CHP'den ilk açıklama

Konuşmasında kamu çalışanlarının içinde bulunduğu ekonomik zorluklara dikkat çeken Başarır, planlanan zammın Plan ve Bütçe Komisyonu aşamasında da tartışıldığını hatırlattı. Başarır, mevcut ekonomik tabloyu şu sözlerle özetledi:

"Gelelim 30.000 lira bazı bürokratlara yapılacak zam. Bu konu uzun uzun konuşuldu. Aslında bu konu Plan Bütçe’de de konuşulmuştu. Öğretmenlerden diğer kamu görevlisine kadar bir sefaletin yaşandığı, milyonlarca memurun icra kıskacında, kredi kartı borcunda olduğu bir gerçek."

“SADECE SEÇİLMİŞ BÜROKRATLARA DEĞİL HERKESE YAPILMALI”

İktidar kanadından kendilerine verilen sözlerin tutulmadığını belirten CHP Grup Başkanvekili, zammın sadece belli bir kesime değil, tüm kamu personeline yansıtılması gerektiğini savundu. Başarır, beklentilerini ve taleplerini şöyle dile getirdi:

"Bize söylenen bu bir sefere mahsus ödenecek artışın, paranın herkese teşmil edileceğiydi. Eğer bunu yapmazlarsa bu konuda direncimizi sürdürürüz. Birkaç tane seçilmiş bürokrata değil, bu zam herkese, burada çalışan personele de, öğretmene de, bu ülkede birçok okul müdürüne de, okul müdür yardımcısına da, şube müdürüne de yapılmalı. Bizim teklifimiz bu, teklifimiz de buydu."

ANAYASA MAHKEMESİ RESTİ

Hükümetin düzenleme yapacağını söylemesine rağmen herhangi bir adım atılmadığını ifade eden Başarır, sürecin bu şekilde ilerlemesi halinde hukuki yollara başvuracaklarını vurguladı. Eşitlik ilkesine vurgu yapan Başarır, konuşmasını şu ifadelerle sonlandırdı: