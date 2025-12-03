Son dakika | CHP'den Erdoğan'ın 'Kürt seçmen' açıklamasına ilk tepki

Son dakika | CHP'den Erdoğan'ın 'Kürt seçmen' açıklamasına ilk tepki
Yayınlanma:
Son dakika haberi... CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, kayyum atamaları ve tutuklu siyasetçiler üzerinden yüklendiği Erdoğan'a, "Van'a kayyum atandığında biz oradaydık, o zaman terörist ilan edildik. Şimdi ne oldu? İktidar konjonktüre göre dönüyor" sözleriyle tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçmiş yıllara ve İstiklal Mahkemelerine atıfta bulunarak verdiği mesajları eleştiren Başarır, mevcut uygulamaların bu söylemlerle çeliştiğini savundu. Başarır şunları söyledi:

"Bakın, Cumhurbaşkanı İstiklal Mahkemelerine kadar gitti. 2005'e gitti, 2001'e gitti. 2010'lu yıllara gitti. Kürt sorunuyla ilgili mesajlar vardı. ‘Benim Kürt kardeşim’ dedi. Ben de soruyorum bizim Kürt vatandaşlarımıza; 25 yıldır bu işle uğraşan Cumhurbaşkanı'na soruyorum: Ahmet Türk şu anda niye görevde değil? Selahattin Demirtaş şu anda neden tutuklu? Neden bugün 10 tane belediyeyi hala kayyum yönetiyor, kayyum atanıyor? Sen bunların hesabını verebilecek misin? 2005'te bunu yaptın. 2015'te bunu yaptın. 2001'de bunu yaptın."

"SEÇİM DÖNEMİ AYRIŞTIRIP ŞİMDİ KONJONKTÜRE GÖRE DÖNÜYORLAR"

İktidarın 2023 seçimleri sırasındaki propaganda dilini hatırlatan Başarır, seçim sürecinde kullanılan argümanlar ile bugünkü tavrın taban tabana zıt olduğunu ifade etti:

"2023 seçimlerinde Karayılan'ın sahte videolarını yapıp bu ülkeyi ayrıştırıp ‘benim Kürt kardeşim’ demedin. Bu halka karşı seçim kazandın. Ne oldu? Zamana, mekana, konjonktüre göre maalesef ki fırıl fırıl dönüyorlar. Biz dün ne söylüyorsak bugün de onu söylüyoruz. Biz ‘Selahattin Demirtaş neden tutuklandı?’ dediğimiz zaman vatan hainiydik. Bugün de ‘neden tutuklu?’ diyoruz. ‘9 yıldır niye tutuklu Selahattin Demirtaş?’ diyoruz. Neden? Beraat etmiş Ahmet Türk neden hala görevinde değil?"

"BİZİ KİME ŞİKAYET EDİYORSUN?"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan metinlerle muhalefetin hedef alındığını belirten Başarır, CHP’nin bölge halkıyla olan ilişkisine ve kayyum atamaları sırasındaki tavrına dikkat çekti:

"Sayın Cumhurbaşkanı, neyi konuşuyorsun sen? Yanlış yanlış duyduğun, İletişim Başkanlığı'nın sana verdiği metindeki cümlelerle bizi eleştiriyorsun. Kime şikayet ediyorsun? Milyonlarca insanın oy verdiği Selahattin Demirtaş'ın seçmenlerine mi beni şikayet ediyorsun? Hadi canım oradan. Mardin seçmenine mi beni şikayet ediyorsun? Van seçmenine mi beni şikayet ediyorsun? Van’a kayyum atandığı zaman 5 milletvekiliyle ilk gün giden Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili ve milletvekilleri biziz, benim. O zaman ben teröristtim. Sen milliyetçiydin."

"BU ÜLKEYİ SAMİMİYET KURTARACAKTIR"

Konuşmasının sonunda iktidara "samimiyet" vurgusuyla seslenen CHP’li Başarır, sözlerini şöyle tamamladı:

"Samimiyet... Samimiyet, samimiyet. Bu güzel ülkeyi samimiyet kurtaracaktır. Yani kendilerinde olmayan bir olgu."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Google neyi, neden sansürlüyor, Halk TV neye itiraz ediyor? İşte yanıtları
Euro rekor kırdı
Euro rekor kırdı
TRT Genel Müdürü'ne, Diyanet İşleri Başkanı'na var sadece emekliye yok: İktidardan 'üst düzey' memura ek zam
İzmir'de su kesintisi: 24 saati aşacak!
İzmir'de su kesintisi: 24 saati aşacak!
Ece Üner'den Google'ın Halk TV sansürüne karşı okura çağrı: Aylardır çok katı bir karartma uyguluyor
Arabadaki bir şişe su dağ gibi faturaya neden oldu!
Arabadaki bir şişe su dağ gibi faturaya neden oldu!
Son dakika | Bakanlık duyurdu: Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Bakanlık duyurdu
Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Son dakika | AKOM'dan İstanbul için kar açıklaması
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
Türkiye
Adliyedeki 150 milyonluk soygun: Arkadaşlarına attığı son mesaj ortaya çıktı!
Adliyedeki 150 milyonluk soygun: Arkadaşlarına attığı son mesaj ortaya çıktı!
Yürüyen merdivenleri durduranlara soruşturma
Yürüyen merdivenleri durduranlara soruşturma
Vatandaşı isyan ettiren bürokrata seyyanen zamma CHP'den ilk açıklama
Vatandaşı isyan ettiren bürokrata seyyanen zamma CHP'den ilk açıklama