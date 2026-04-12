Van'da can pazarı! Dağcıları taşıyan minibüs takla attı: 13 yaralı
Van'da dağcıları taşıyan minibüs, yolun kayganlaşması nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Feci kazada 13 kişi yaralandı.
KONTROLDEN ÇIKAN MİNİBÜS TAKLA ATTI
Van- Bitlis kara yolunun 80’inci kilometresindeki Kuskunkıran tüneli yakınında saat 18.00’de meydana gelene kazada, Bitlis yönünden Van'a gelen ve içerisinde dağcıların bulunduğu 01 DTR 33 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı.
13 KİŞİ YARALANDI
Can pazarının yaşandığı kazada minibüste bulunan 13 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Van'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Yaralılardan hayati riski bulunan olmadığı öğrenildi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)