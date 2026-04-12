Siirt'te sel dehşeti: Hastaneye götürülen kadın mahsur kaldığı minibüste can verdi

Siirt’in Baykan ilçesinde rahatsızlanan 68 yaşındaki Naime Gölbaşı, hastaneye ulaştırılmaya çalışılırken yağış nedeniyle taşan derede mahsur kalan minibüste hayatını kaybetti.

KÖYDEN HASTANEYE DOĞRU YOLA ÇIKMIŞTI

Olay, Baykan ilçesine bağlı Meşelik köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aniden rahatsızlanan Naime Gölbaşı (68), yakınları tarafından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülmek üzere bir minibüse bindirildi. Ancak yoğun yağışın etkili olduğu bölgede yol şartları ağırlaştı.

TAŞAN DERE YOLU KAPATTI, MİNİBÜS MAHSUR KALDI

Veyselkarani beldesi yakınlarına gelindiğinde, sağanak yağış nedeniyle su seviyesi hızla yükselen bir dere taştı. Gölbaşı’nı taşıyan minibüs, suyun ortasında kalarak hareket kabiliyetini yitirdi. Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye vakit kaybetmeden AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, jandarma ve Veyselkarani Belediyesi ekipleri sevk edildi.

EKİPLER SEFERBER OLDU AMA KURTARILAMADI

Arama kurtarma ekiplerinin yoğun çalışması sonucu minibüs, mahsur kaldığı suların içinden güvenli bir alana çekildi. Ancak araçtaki Naime Gölbaşı’na müdahale eden sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemeler sonucunda Gölbaşı'nın, hastaneye ulaşamadan araç içerisinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat ettiği anlaşıldı.

CENAZE AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Naime Gölbaşı’nın cenazesi, otopsi işlemleri için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yaşlı kadının naaşı, defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor. (AA)