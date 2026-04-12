Siirt'te sel dehşeti: Hastaneye götürülen kadın mahsur kaldığı minibüste can verdi

Siirt'te hastaneye götürülürken taşan derede mahsur kalan minibüste kalp krizi geçiren 68 yaşındaki Naime Gölbaşı, tüm kurtarma çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

Siirt’in Baykan ilçesinde rahatsızlanan 68 yaşındaki Naime Gölbaşı, hastaneye ulaştırılmaya çalışılırken yağış nedeniyle taşan derede mahsur kalan minibüste hayatını kaybetti.

KÖYDEN HASTANEYE DOĞRU YOLA ÇIKMIŞTI

Olay, Baykan ilçesine bağlı Meşelik köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aniden rahatsızlanan Naime Gölbaşı (68), yakınları tarafından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülmek üzere bir minibüse bindirildi. Ancak yoğun yağışın etkili olduğu bölgede yol şartları ağırlaştı.

TAŞAN DERE YOLU KAPATTI, MİNİBÜS MAHSUR KALDI

Veyselkarani beldesi yakınlarına gelindiğinde, sağanak yağış nedeniyle su seviyesi hızla yükselen bir dere taştı. Gölbaşı’nı taşıyan minibüs, suyun ortasında kalarak hareket kabiliyetini yitirdi. Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye vakit kaybetmeden AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, jandarma ve Veyselkarani Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Meteorolojiden sarı kodla uyarı: Gök gürültülü sağanak ve kar bekleniyorMeteorolojiden sarı kodla uyarı: Gök gürültülü sağanak ve kar bekleniyor

EKİPLER SEFERBER OLDU AMA KURTARILAMADI

Arama kurtarma ekiplerinin yoğun çalışması sonucu minibüs, mahsur kaldığı suların içinden güvenli bir alana çekildi. Ancak araçtaki Naime Gölbaşı’na müdahale eden sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemeler sonucunda Gölbaşı'nın, hastaneye ulaşamadan araç içerisinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat ettiği anlaşıldı.

CENAZE AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Naime Gölbaşı’nın cenazesi, otopsi işlemleri için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yaşlı kadının naaşı, defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Son 3 gün! Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Son 3 gün kaldı
Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı: Dünyanın en uzunu olacak
Dünyanın en uzunu olacak
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı
Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Ay’dan dönüş başladı: Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Ay’dan dönüş başladı:
Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Samsung varisi vergi ödemek için 2.1 milyar dolarlık hissesini sattı
Samsung'un mirası ortalığı karıştırdı
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
Türkiye
Valilik "Yaklaşmayın" uyarısı yaptı: Su tahliyesi yapılacak
Valilik "Yaklaşmayın" uyarısı yaptı: Su tahliyesi yapılacak
Malatya'da inşaatta 4 metre yükseklikten düşüp öldü
Malatya'da inşaatta 4 metre yükseklikten düşüp öldü