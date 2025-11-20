Van depreminin firari sanığı 14 yıl sonra yakalandı

Yayınlanma:
Van’da 2011’de meydana gelen ve 644 kişinin hayatını kaybettiği 7.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin davada, “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan dönemin Erciş Belediyesi Fen İşleri Müdürü M.V.Ö., evindeki gizli odada yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beyazıt Mahallesi’ndeki adreste uzun süredir firari olarak aranan M.V.Ö.’nün gizlendiğini belirledi. Belirlenen eve operasyon düzenleyen ekipler, teras katta bulunan elbise dolabının arkasına özel olarak yapılmış gizli bir bölme tespit etti. Polis, gizli odada saklanan hükümlüyü etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

M.V.Ö.’nün emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği bildirildi.

NE OLMUŞTU?

23 Ekim 2011’de merkez üssü Tabanlı köyü olan 7.2 büyüklüğündeki deprem, Cumhuriyet tarihinin Anadolu’daki en yıkıcı depremlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Depremde toplam 644 kişi yaşamını yitirdi, yüzlerce kişi yaralandı ve binlerce yapı ağır hasar aldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

