Kontrolden çıkan TIR uçurumdan yuvarlandı: 2 ölü!

Yayınlanma:
Bursa'nın İznik ilçesi İznik-Yenişehir çevre yolunda, kağıt yüklü TIR'ın yokuşta kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Bursa’nın İznik ilçesinde, kağıt yüklü bir TIR’ın uçuruma yuvarlanması sonucu iki kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 11.00 sıralarında İznik-Yenişehir çevre yolunda meydana geldi. İznik istikametine seyir halinde olan Ramazan Erşahin (62) idaresindeki 35 CEL 044 plakalı kağıt yüklü TIR, yokuşta seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan TIR, taklalar atarak uçuruma yuvarlandı ve durabildi.

bursa.jpg

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, TIR sürücüsü Ramazan Erşahin ile araçta yolcu olarak bulunan Cafer Altun’un (43) hayatını kaybettiği belirlendi.

İnşaatta can veren çocuk işçi doğum gününde toprağa verildiİnşaatta can veren çocuk işçi doğum gününde toprağa verildi

Kazada araç kabininde sıkışan iki kişinin cansız bedenlerini çıkarmak için itfaiye ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Skandalı skandalla örttüler: Bakanlık 6 ton mandalinayı plastik kasalarla toprağa gömdü
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Meteoroloji açıkladı: İstanbul'da 10 derece birden düşecek!
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Yarısı Polonya’daki şirketten alınıyor: Hissedarı bakın kim? İthal etten AKP’li yönetici çıktı
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
  Bir “evet”le borçlu olabilirsiniz:
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
Uzman isim açık açık uyardı: Fay 2 bin yıldır kırılmıyor diyerek o ili işaret etti
Alperen Şengün: Milli içkimizdir sertsen sek içersin! ABD'de "double double" Türkiye'de "duble duble"
Kar yağacak yeri de açıkladı: İstanbullular bu tarihe dikkat! Soğuk ve yağış geliyor
Türkiye
Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı: Fotoğraf tutkunlarının yeni adresi burası oldu
Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı: Fotoğraf tutkunlarının yeni adresi burası oldu
Üvey kızına dışkı yedirmişti! Şimdi de ölen üvey oğlu için yeniden yargılanacak
Üvey kızına dışkı yedirmişti! Şimdi de ölen üvey oğlu için yeniden yargılanacak
Meteoroloji uzmanı il il açıkladı! Tarih de verdi: Gök gürültülü sağanak geliyor
Meteoroloji uzmanı il il açıkladı! Tarih de verdi: Gök gürültülü sağanak geliyor