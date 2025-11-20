Kontrolden çıkan TIR uçurumdan yuvarlandı: 2 ölü!

Bursa’nın İznik ilçesinde, kağıt yüklü bir TIR’ın uçuruma yuvarlanması sonucu iki kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 11.00 sıralarında İznik-Yenişehir çevre yolunda meydana geldi. İznik istikametine seyir halinde olan Ramazan Erşahin (62) idaresindeki 35 CEL 044 plakalı kağıt yüklü TIR, yokuşta seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan TIR, taklalar atarak uçuruma yuvarlandı ve durabildi.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, TIR sürücüsü Ramazan Erşahin ile araçta yolcu olarak bulunan Cafer Altun’un (43) hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada araç kabininde sıkışan iki kişinin cansız bedenlerini çıkarmak için itfaiye ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.