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Valilik duyurdu: Kırklareli'de ormanlara giriş yasaklandı

Kırklareli Valiliği, 9 Haziran-15 Ekim 2026 tarihleri arasında ormanlara girişlerin yasaklandığını duyurdu.

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Valilik duyurdu: Kırklareli'de ormanlara giriş yasaklandı

Kırklareli Valiliği, il sınırları içinde orman yangınlarının önlenmesi amacıyla ormanlara girişlerin yasaklandığını açıkladı.

Valilik duyurdu: Kırklareli'de ormanlara giriş yasaklandı - Resim : 1

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VALİLİK DUYURDU

Açıklamada, "Ormanlarımızı birlikte korumak için lütfen duyarlı ve hassas olalım. Kırklareli ili sınırları içerisinde orman yangınlarının önlenmesi amacıyla; 9 Haziran 2026 - 15 Ekim 2026 tarihleri arasında 129 gün boyunca ormanlara girişler yasaklanmıştır. Bu süreçte, ormanlık alanlarda ateş yakmayalım, sigara izmariti atmayalım, anız ve bitki örtüsü yakmayalım, yangına sebebiyet verebilecek davranışlardan kaçınalım. Ormanlarımızı korumak, geleceğimizi korumaktır" denildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Kırklareli Orman
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