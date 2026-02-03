Vadiye düşen kadın ağaçlara takılarak hayatta kaldı

Aksaray'da Ihlara Vadisi'ni izlerken yaklaşık 50 metre yükseklikten düşen 45 yaşındaki Sabiha Koyuncu yaralandı.

Olay, bugün (3 Şubat) saat 18.30 sıralarında Aksaray'ın Güzelyurt ilçesi Ihlara beldesinde meydana geldi. Ihlara Vadisi'ni gezmeye gelen Sabiha Koyuncu, vadiyi izlemeye başladı. Koyuncu, vadiyi izlediği sırada henüz belirlenemeyen nedenle yaklaşık 50 metre yükseklikten vadinin zeminine düştü.

DÜŞERKEN AĞAÇLARA TAKILDI

Olayla ilgili yapılan ihbar üzerine, kazanın gerçekleştiği adrese jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Düşerken ağaçlara takılmasıyla, düşme hızının yavaşladığı belirlenen Koyuncu, sedye ile taşınarak güçlükle vadiden yukarıya çıkartıldı. Koyuncu'nun düştüğü yerden çıkarılmasının ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi.

Olaya ilişkin başlatılan incelemenin sürdüğü bildirildi.