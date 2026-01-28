İnşaattaki su birikintisine düştü: Cansız bedeni çıkarıldı

Adana'nın Çukurova ilçesinde bir inşaata arkadaşlarıyla birlikte giden M.Y.K. 2 metre derinliğindeki su birikintisine düştü.

Olay yerine giden ekipler, M.Y.K.'nin su birikintisinden cansız bedenini çıkardı.

DENGESİNİ KAYBEDİP SU BİRİKİNTİSİNE DÜŞTÜ

Saat 19.00 sıralarında 8 katlı inşaat halindeki metruk binaya giren M.Y.K., iddiaya göre 2'nci katta arkadaşlarıyla oturup, sohbet ederek bir şeyler içti. Bir süre sonra arkadaşlarının yanından ayrılan M.Y.K., dengesini kaybedip 2'nci kattan, bodruma düştü.

M.Y.K.'nın yağmur nedeniyle bodrum katında biriken 2 metre derinliğindeki suyun içinde çırpındığını gören arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

OLAY YERİNE DALGIÇ POLİSLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bodrumdaki suyun içinde M.Y.K.'ya ulaşamayan ekipler, Su Altı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polislerden destek istendi.

CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

Olay yerine gelen dalgıç polisler, 2 metre derinlikteki suyun içinden M.Y.K.'yı çıkardı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, M.Y.K.'nın öldüğü belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından M.Y.K.'nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. M.Y.K.'nin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak.