Mersin'de denize giren genç boğuldu

Mersin'in Erdemli ilçesi Kızkalesi sahilinde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre 24 yaşındaki Tunahan Yıldız, arkadaşı ile denize girdi.

Yıldız, bir müddet sonra denizde hareketsiz durmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı Erdemli Tim Komutanlığı, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Vatandaşların da desteğiyle karaya çıkarılan Yıldız'a ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiği belirledi.

Yıldız'ın cenazesi, incelemenin ardından Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.