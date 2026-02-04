Motosikletli 'akrobasi' grubu trafikten men edildi

Malatya'da trafikte akrobatik hareketler yaparak yol güvenliğini riske atan motosikletli grup trafikten men edildi.

Malatya'da trafik güvenliğini tehlikeye sokarak akrobatik hareketler yapan motosikletli grubun sürücü belgelerine el konuldu. Motosikletli grup trafikten men edildi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, pazar günü motosikletli bir grup tarafından trafik güvenliğini tehlikeye sokacak akrobatik hareketlerin yapıldığını tespit etti. Yapılan fiziki ve teknik takip sonrası motosikletli sürücü grubunun yakalanması için çalışma başlatıldı.

Trafikte bunu yapanın ehliyetine el konacak aracı da trafikten men edilecek: Bakan Yerlikaya açıkladı!Trafikte bunu yapanın ehliyetine el konacak aracı da trafikten men edilecek: Bakan Yerlikaya açıkladı!

POLİSİ GÖRÜNCE TERS YÖNE KAÇTILAR

Ekiplerce yavaşlatılan trafikte yakalanacaklarını anlayan grup ters yönde ilerleyerek polisin "dur' ihtarına uymayıp kaçtı. Takibi sürdüren polis ekipleri, tespit edilen motosiklet sürücülerini kentin farklı noktalarında yakaladı. Çekici ile otoparka çekilen motosikletler trafikten men edilirken, sürücülerin belgelerine ise el konuldu. Emniyete götürülen sürücülere 23 farklı ihlalden ötürü idari para cezası uygulandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

