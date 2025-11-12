Üzerine saban devrilen 8 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi
Yayınlanma:
Çanakkale'nin Çan ilçesinde oyun oynadığı sırada üzerine saban devrilen 8 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi.
Çanakkale Çan'da oyun oynadığı sırada devrilen sabanın altında kalan 8 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
OYUN OYNARKEN ÜZERİNE SABAN DEVRİLDİ
İlçeye bağlı Derenti köyündeki evlerinin yanındaki bahçede oyun oynayan Y.Ö'nün üzerine saban devrildi.
Çocuğun üzerine saban devrildiğini gören çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sabanın altında sıkışan 8 yaşındaki çocuk, ekiplerin müdahalesiyle buradan çıkarıldı.
8 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
Ambulansla Çan Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Y.Ö, buradaki tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak:AA