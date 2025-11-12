Kayalık bölgeden düşen 9 yaşındaki Ezgi için ekipler seferber oldu

Adana'nın Ceyhan ilçesinde ailesiyle birlikte yürüyüş yaptığı esnada kayalıklardan düşen 9 yaşındaki Ezgi için ekipler seferber oldu. Ayağı kırıldığı belirlenen çocuk sedyeyle 1 kilometre taşındı.

Adana Ceyhan'da ailesiyle birlikte tarihi Yılankale'ye çıkmak isteyen 9 yaşındaki Ezgi Evcil, düşerek ayağını kırdı. Kayalık bölgeden düşen çocuğu kurtarmak için ekipler seferber oldu.

AİLESİYLE BİRLİKTE YÜRÜYÜŞ YAPARKEN DÜŞTÜ

Ailesiyle birlikte doğa yürüyüşüne çıkan Ezgi Evcil, kayalık bir bölgeden geçerken dengesini kaybederek düştü. Ailesinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Zorlu arazi koşulları dolayısıyla AFAD ekipleri ile kurtarma çalışması başlatıldı.

9 YAŞINDAKİ ÇOCUK 1 KM BOYUNCA SEDYEYLE TAŞINDI

Sağlık görevlileri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ve ayağının kırıldığı belirlenen Evcil, yaklaşık 1 kilometrelik patika yolda sedyeyle taşınarak ambulansa bindirildi.

Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 9 yaşındaki Evcil'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak:DHA

