Kayalık bölgeden düşen 9 yaşındaki Ezgi için ekipler seferber oldu

Adana'nın Ceyhan ilçesinde ailesiyle birlikte yürüyüş yaptığı esnada kayalıklardan düşen 9 yaşındaki Ezgi için ekipler seferber oldu. Ayağı kırıldığı belirlenen çocuk sedyeyle 1 kilometre taşındı.