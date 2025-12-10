Uyuşturucu ile yakalanan sevgililere gözaltı

İzmir'in Karabağlar ilçelesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, Karabağlar ve Konak ilçesinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik çalışma yaptı.

İKİ SEVGİLİ GÖZALTINA ALINDI

Tespit edilen evlere bugün operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 14 bin 642 sentetik hap, 10,52 gram esrar, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Uyuşturucudan tutuklanan AKP'li hakkındaki sorular yanıtsız kaldı

Şüpheli A.K. ve sevgilisi M.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.