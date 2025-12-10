Uyuşturucu ile yakalanan sevgililere gözaltı
İzmir'in Konak ve Karabağlar ilçelerinde polisin düzenlediği operasyonda 14 bin 642 sentetik hap ele geçirildi, şüpheli A.K (44) ve sevgilisi M.A (24) gözaltına alındı.
İzmir'in Karabağlar ilçelesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, Karabağlar ve Konak ilçesinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik çalışma yaptı.
İKİ SEVGİLİ GÖZALTINA ALINDI
Tespit edilen evlere bugün operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 14 bin 642 sentetik hap, 10,52 gram esrar, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Şüpheli A.K. ve sevgilisi M.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)