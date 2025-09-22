Üst geçidi kullanmadı: Ölümden döndü!

Yayınlanma:
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, üst geçidi kullanmayıp tel bariyerin üzerinden atlayarak yolun karşısına geçmeye çalışan Emin A. (30), bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Vatan Caddesi’ndeki üst geçidi kullanmayan Emin A., tel bariyerin üzerinden atlayarak yolun karşısına geçmek istedi.

st-gecit-1.jpg

Bu sırada gelen otomobil, Emin A.’ya çarptı. Kazada Emin A. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Emin A., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

İzmir’de feci kaza! Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü 8 yaralıİzmir’de feci kaza! Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü 8 yaralı

st-gecit-4.jpg

Tedaviye alınan Emin A.’nın sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

st-gecit-2.jpg

st-gecit-3.jpg

Kaynak:DHA

Trump'ın açıklaması ülkeyi kırmızı alarma geçirdi: Siviller askeri eğitime başladı
Marmaris bitti, sıra orada! Şimdi de 8 bin kişilik ‘kasaba’ kuruyor
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Kartlar yeniden dağıtılıyor: Orta sınıf hatchback otomobillerde en ucuz 10 model
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Kırmızı alarm! Felaketi yaşayan Karadeniz'e bir uyarı daha: Daha beterine hazır olun
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi: İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi
İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
Türkiye
Süreç komisyonunda sıra onlara geldi
Süreç komisyonunda sıra onlara geldi
Erdoğan'ı kızdıran iki gelişme: "Sorumluları bulun" talimatı
Erdoğan'ı kızdıran iki gelişme: "Sorumluları bulun" talimatı
Patron-şoför tartışması kanlı bitti: İş insanı bacağından vuruldu!
Patron-şoför tartışması kanlı bitti: İş insanı bacağından vuruldu!