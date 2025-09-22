İzmir’de feci kaza! Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü 8 yaralı

Konaklı Mahallesi’nde, Suriye uyruklu İsmail M. (32) yönetimindeki 50 MA 1344 plakalı otomobil ile Hulisi P. idaresindeki 35 HP 140 plakalı kamyonet çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde otomobilde bulunan Emira H. (32)’nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada otomobil sürücüsü İsmail M. ile araçta bulunan 5 aylık bebek Ömer M., Seher S. (29), İsra V. (22), Nasurlah S. (23), Merve M. (3), Kasvara S. (3) ve Linda S. (2) yaralandı.

Durumu ağır olan 5 aylık bebek Ömer M. Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine, sürücü İsmail M. ise Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ödemiş ve Tire Devlet Hastanelerine sevk edilen diğer yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Kamyonet sürücüsü Hulisi P, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan, kazada yaşamını yitiren Emira H.’nin bir gün önce doğum yaptığı, kız bebeğini ismini koyamadan bir akrabasına bıraktığı öğrenildi.