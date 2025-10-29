Üsküdar'da Cumhuriyet coşkusu

Kutlamaların en görkemli bölümü olan Cumhuriyet Yürüyüşü, Zeynep Kamil Parkı’ndan başlayarak Sahil Meydanı’nda sona erdi.

On binler Kadıköy'e akın etti: Bağdat Caddesi'nde Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Ellerinde Türk bayraklarıyla, marşlar eşliğinde yürüyen Üsküdarlılar, Cumhuriyet’in 102. yılını tek yürek olarak kutladı. Üsküdar Sahil Meydanı’nda vatandaşlara hitap eden Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, konuşmasına Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anarak başladı. Başkan Dedetaş, "Cumhuriyet demek tam bağımsızlık demek, eşitlik demek, milli egemenlik demek" ifadelerini kullandı.

“NE YAZIK Kİ ÜLKEMİZ MİLLİ EGEMENLİĞİN HİÇE SAYILDIĞI GÜNLERDEN GEÇİYOR"

Dedetaş, sözlerine Atatürk’ün gençliğe olan inancını hatırlatarak; "Ne diyordu Büyük Atatürk: ‘Sizler, yani yeni Türkiye’nin genç evlatları, yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla ve asla yorulmazlar. Türk gençliği gayeye, bizim yüksek idealimize durmadan, yorulmadan yürüyecektir" dedi. Dedetaş, konuşmasında ülke gündemine de değinirken CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun haksız yere cezaevinde tutulduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Ne yazık ki ülkemiz, milli egemenliğin hiçe sayıldığı günlerden geçiyor. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu ve yol arkadaşları, hukuk kuralları hiçe sayılarak cezaevinde tutulmaya devam ediliyor. Milletimiz; baskıyla, algı operasyonlarıyla iradesinin gasp edilemeyeceğini defalarca gösterdi."

Konuşmasının devamında ise Başkan Dedetaş, Cumhuriyet’in geleceğine olan inancının altını çizerek; "Biz gücümüzü Cumhuriyetimizden alıyoruz. Gelecek nesillere aktaracağımız en kıymetli hazine Cumhuriyetimizin kazanımları olacak. Cumhuriyetimiz, bağımsızlığımız, birliğimiz ve Üsküdar sevgimiz daim olsun!" diye konuştu.