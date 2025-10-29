On binler Kadıköy'e akın etti: Bağdat Caddesi'nde Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Türkiye'nin genelinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlanırken, CHP İstanbul İl Başkanlığı Kadıköy'de 'Cumhuriyet Yürüyüşü' düzenledi.

Ellerinde Türk bayrağı olan binlerce yurttaş saat 19.00'ta başalayarak Bağdat Caddesi'ndeki Suadiye Işıklar'dan Göztepe Işıklar'a kadar yürüdü.

İmamoğlu'ndan Cumhuriyet Bayramı mesajı

BAĞDAT CADDESİ'NDE CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUSU

Yürüyüş sonrası binlerce yurtaş Bağdat Caddesi'nde düzenlenen Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katıldı.

Kutlamalarda yurttaşlar 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' ve 'Cumhurbaşkanı İmamoğlu' sloganları attı.

Sabah saatlerinde Anıtkabir'de düzenlenen devlet törenine katılan CHP Lideri Özgür Özel, akşam saatlerinde Bağdat Caddesi'ndeki kutlamalara katıldı.

"Cumhuriyet meşalesini hiç elinden bırakmayan, hep daha yüksekte tutan, mücadeleyi ve sahiplenmeyi her sene biraz daha ileriye taşıyan cumhuriyetimizin bekçisi güzel Kadıköy, güzel İstanbul'um merhaba" ifadeleriyle konuşmasına başlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel konuşmasını şöyle sürdürüyor:

