İmamoğlu'ndan Cumhuriyet Bayramı mesajı

200'ü günü aşkın süredir Silivri'de tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı yapay zeka ile video haline getirildi.

İmamoğlu'nun seslendirği mesaj Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından paylaşıldı. Tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 102'nci yılında hakettiği yerde olmadığını vurgulayarak "Herkes müsterih olsun, bugün yaşadıklarımız kaderimiz değil. Asla umudunuzu yitirmeyin, bu güzel ülkeyi sadece kendi koltukalrını düşünenlerin eline bırakmayacağız" dedi.

"CUMHURİYETİMİZ 102'NCİ YILINDA NE YAZIK Kİ HAYALİMİZDEKİ CUMHURİYET DEĞİL"

Kurucu lider Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Cumhruiyet fazilettir' sözüne vurgu yaptığı mesajında İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyetimiz 102'nci yılında ne yazık ki hayalimizdeki cumhuriyet değil. Uzun zamandır huzurumuz yok, yoksulluğa mahkum edildik; adaleti mumla arıyoruz, dar gelirlililerimizin, emeklilerimizin yaşam mücadelesi işkenceye döndü. Gençlerimiz ülkeye yönlerini kaybetti, geleceklerinden umutsuz. Siyasetçiler, gazeteciler, öğrenciler büyük baskı altında. Hapishaneler muhaliflerle dolu. Sokaklarımız şiddete teslim olmuş durumda ve her gün kadınlarımız öldürülüyor."

"Dünya bir kez daha büyük bir değişimden geçerken, ülkemizi 23 senedir yönetenler, koltuklarından kalkmamak için ülkeyi ateşe atıyor. Küresel değişimi yakalamak yerine ülkenin kaynaklarını talan ediyorlar; yakınlarını zenginleştiriyor, devletin en değerli makamlarını liyakatsiz ellere teslim ediyorlar. Adaletsizliği büyütüyor, Cumhuriyetimizi zayıflatıyorlar. Hatta onu cumhuriyet olmaktan çıkarıyorlar"

Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

"BÖYLE DEVAM EDEMEYİZ VE ETMEYECEĞİZ"

Ülkede yaşananların kader olmadığının altını çizen İmamoğlu, "Böyle devam edemeyiz ve etmeyeceğiz" ifadelerini kullandığı mesajına "Cumhuriyetimizi yeniden ayağa kaldırmakta kararlıyız. Ülkemizi, rejimlerin en faziletlisine yakışır şekilde yönetmeye hazırız. Hapishanede olanıyla, olmayanıyla, arkadaşlarım ve partililerim ile seçimleri bekliyor, seçimlere hazırlanıyoruz. Cumhuriyetimizi nasıl yeniden ayağa kaldıracağımızı biliyoruz, programımızı hazırladık. Seçim gününü yani iktidar olacağımız, ülkemizi rejimlerin en faziletlisine yakışır şekilde yönetmeye başlayacağımız günü bekliyoruz" diyerek devam etti.

"BUGÜN YAŞADIKLARIMIZ KADERİMİZ DEĞİL"

Ülkeyi yönetmeye hazır olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Adayı İmamoğlu, "Herkes müsterih olsun, bugün yaşadıklarımız kaderimiz değil. Asla umudunuzu yitirmeyin, bu güzel ülkeyi sadece kendi koltuklarını düşünenlerin eline bırakmayacağız" diyerek şu vaatleri sıraladı: