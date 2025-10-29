Özgür Özel: Biz bu isyanın partisiyiz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Tuzla’da “Tuzla Yaşam Aydınlı” açılış töreninde konuştu. Anıtkabir’den geldiğini belirten Özel, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. Ben bugün buraya Anıtkabir'den geldim. Ebedi önderimiz Cumhuriyetimizin ve partimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzurundaydık.” dedi.

Özel, Cumhuriyetin 102. yıl dönümünde özgürlük, eşitlik ve halk iradesine dikkat çekti:

"Şimdi Cumhuriyetin 102. kuruluş yıldönümünde bir açılış töreni için İstanbul'da Tuzla'dayız. 102 yıl önce bugün 1. Dünya Savaşı'ndan çıkmış, dört tarafı düşman işgalinde uğramış, büyük bir mücadele sonrası küllerinden doğmuş bağımsız bir ülke kuruldu. Türkiye Cumhuriyeti kuruldu.”

"ATATÜRK'E BORÇLUYUZ"

CHP lideri, halk iradesinin teminatının Cumhuriyet olduğunu vurguladı:

“102 yıl önce kayıtsız şartsız millete teslim edilen en büyük irade kısa zamanda her alanda kalkınmayı sağladı. Bugün Tuzla'da özgürce belediyeyi kimin yöneteceğine karar verebiliyorsak… bunların hepsini, yani egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olmasını şüphesiz Cumhuriyete ve onun kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyuz.”

Eşitlik vurgusu yapan Özel şöyle devam etti:

“Cumhuriyet seçkinleri reddeder. Cumhuriyet bütün vatandaşların eşit haklarda olmasını… Kimsenin çocuğunun hayata kapatamayacağı kadar bir farkla geriden başlamamasını savunan, hedefleyen rejimin adı Cumhuriyet'tir.”

"BİZ BU İSYANIN PARTİSİYİZ"

Konuşmasında sınıf ayrımlarına ve ekonomik adaletsizliğe de dikkat çeken Özel, şunları ifade etti:

"Cumhuriyet zenginin çocuğunun yakaladığı imkanları babası yoksul diye bazı çocuğun mahrum kalmasına isyan eden rejimin adıdır.

Biz bu isyanın partisiyiz. Birilerinin sarayda keyif çatarken Anadolu'da tebaa diye görülenlerin tremordan, hastalıktan kırılıp, sıtmadan kırılıp, tremordan gözleri kör olup doğuda bazı illerimize körler şehri adı konulacak kadar sıkıntılar varken birilerinin bir eli yağda bir eli bağda akşam ne yiyeceğim, lüfer balığının yanağını yapıyorum sana padişahım diyenler dururken öbür taraftaki yoksulluğa isyan eden partiyiz biz."

Ekonomik eşitsizliği örneklerle eleştiren Özel, şöyle devam etti:

"Onun için Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Bugün de iktidara geldiklerinde emekli maaşı 8 asgari ücretken emeklimize bugün 2 çeyrek altını bile çok gören, 1 buçuk çeyrek altınlık maaş verenlere isyan eden partinin adı Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bu mahallede asgari ücret 22.000 lirayla ev geçindirmeye çalışan bir sürü emekçi oturuyor bu mahallede. Bu iktidar geldiğinde asgari ücret 7 çeyrek altındı.

11.000 lira bugün çeyrek altın. Bu iktidar gelmeden önce 77.000 lira olan asgari ücreti bugün 22.000 lira yaptılar ya buna isyanın adı Cumhuriyet Halk Partisi'dir."

"BİR YILDIR DARBECİ KUŞATMA ALTINDAYIZ"

Özel, CHP'li belediyelere yönelik uygulamaları şu sözlerle eleştirdi:

"İktidar kendi partisinden SGK parasını yatır yatırmaz vergiyi yatır yatırmaz ne olacak diyordu. Sadece bu değil bütün AK Partili belediyeler. İcra mı gelecek ya? Ne yapacaklar yani? İcra mı yollayacaklar deyip bütün imkanları istediği gibi kullanıyordu. Biz geldik Sayın Erdoğan canlı yayında hepinizin önünde dedi ki "Silkeleyin bunları." O gün bugün bizi silkeliyorlar. Ne yapıyor? Bizden önceki belediyenin ödemediği vergileri, ödemediği SGK'ları hepsini birden faiziyle bizim alacaklarımızdan kesiyorlar.

Tam 1 yıldır bir darbeci kuşatma altındayız biz Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olarak. Yarın 30 Ekim yarın bir yıl olacak Türkiye'nin en büyük ilçesine nüfusu 1 milyonun üzerindeki Esenyurt'a kayyum atadıklarının, belediye başkanını alıp tutukladıklarının üstünden bir yıl geçti.

O günden bugüne 12'si İstanbul'da 18 belediye başkanım cezaevlerinde. 3 belediyemize kayyum atadılar ve tüm belediyelerimizin üzerinde maddi manevi tahrik var. Maddi manevi baskılar var. Maddeten ve manen silkeliyorlar ama Allah'a şükür aslanlar gibi milletimizle birlikte direnmeye devam ediyoruz. Seçimle göreve gelenin seçimle gitmesi esastır."

Özgür Özel ÇYDD için koşacak: "Her destek bir öğrencinin geleceğine umut olsun"

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde CHP'nin tavrına değinen Özel şunları söyledi:

"Sayın Erdoğan 15 Temmuz günü ülkenin başındaydı. Cumhurbaşkanıydı o gün ve geçmişte Erdoğan'la arası iyi olanlar o gece ona darbeye kalkıştılar. Meclis kapalıydı. Birileri darbenin sevincini yaşıyordu. İktidar değişecek kurtulacağız diyorlardı.

O gün biz meclisi kuran parti olarak bunları aradık. Meclisi açın dedik. Darbeye birlikte direnelim dedik. Millet yetkiyi kime verdiyse yetkiyi o kullanır. Seçilmiş meclisin, demokrasinin arkasındayız. İlk seçimlerde millet bize başka bir görev verene kadar biz ana muhalefet partisiyiz.

Milletin verdiği yetki bir anda dururken demokrasiye şaşı bakmayız. Yan gözle bakmayız. Fırsatçılık yapmayız dedik. Şimdi birilerinin o günlerde bize teşekkür ediyorlardı. Büyük demokratlık gösterdiniz diyorlardı. "

"OSMANLI TOKADI DİYENLERE DEMOKRASİ TOKADI VURDUNUZ"

Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ilk seçiminin ardından yaşananları ayrıntılı biçimde anlatan Özgür Özel, şunları kaydetti:

"Şimdi birileri İstanbullunun helal oylarıyla seçtiği 13.600 farkla seçtiği Ekrem İmamoğlu 'na 13.000 farkla seçim mi kazanılır deyip 31 Mart 2019'da mazbatasını alacak seçimi kazandığı halde 19 gün önce vermeyip hepiniz biliyorsunuz oyları baştan saydırdılar.

'na 13.000 farkla seçim mi kazanılır deyip 31 Mart 2019'da mazbatasını alacak seçimi kazandığı halde 19 gün önce vermeyip hepiniz biliyorsunuz oyları baştan saydırdılar. Baktılar Ekrem İmamoğlu önde bu sefer mazbatasını iptal edip seçim yeniden yapılacak dediler.

Siz sandığa gittiniz 806.000 farkla seçimi Ekrem İmamoğlu'na kazandırdınız. Yani diyorlardı ki tekrar seçimde Osmanlı tokatını vuracağız. Onlara demokrasi tokatını vurdunuz. İstanbul'u Ekrem İmamoğlu'na teslim ettiniz."

"İMAMOĞLU'NUN SANDALYESİNİ KIRIP ONUNLA ALAY ETMEYE ÇALIŞTILAR"

31 Mart 2024 seçimlerine de değinen Özel şöyle devam etti:

" Bu sefer onun sandalyesinin ayağını kırıp onunla alay etmeye çalışanlara bir demokrasi tokadı daha vurup 1.150.000 farkla Ekrem Başkanı yeniden seçtiniz. Bunların hepsini hatırlıyor muyuz? Şimdi şimdi yeni kötülükler yapıyorlar.

Yani size diyor ki İstanbul'u kimin yöneteceğine siz karar veremezsiniz ben karar veririm diyor. Ekrem Başkanı Silivri'ye koyuyor. Onun yerine kayyum atamaya niyetleniyor. Ama bu sefer de İstanbullu çıkıyor Saraçhane'ye milyonlarca kişi öyle bir direnç, öyle bir dayanışma, öyle bir mücadele gösteriyor ki geri adım atmak zorunda kalıyorlar.

Bakın sabır diyoruz. Sabır çekiyoruz. Sandığı bekliyoruz. O sandık Atatürk'ten emanet o sandık Cumhuriyeti var eden o sandık gelecek ve Aydınlı Mahallesi, Tuzla, İstanbul ve Türkiye gerçek patronun kim olduğunu bu darbecilere gösterecek. O açıdan bu açıdan ben sizlerin vicdanına güveniyorum. "

"CESUR DEĞİLİM CHP GENEL BAŞKANIYIM"

Özgür Özel konuşmasının sonunda halka seslenerek şunları söyledi: