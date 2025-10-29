Özgür Özel ÇYDD için koşacak: "Her destek bir öğrencinin geleceğine umut olsun"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek İstanbul Maratonu'nda sivil toplum kuruluşu adına koşarak sosyal sorumluluk bilincini öne çıkardı. Özel, maratonda Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) için koşacağını duyurdu.

"HER DESTEK, BİR ÖĞRENCİNİN GELECEĞİNE UMUT OLSUN"

Özel, koşuya ilişkin yaptığı paylaşımında, “Her çocuğun eşit eğitim fırsatına ulaşması için Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği adına beşinci kez koşuyorum. Hapsedilen yol arkadaşlarımız adına da ‘iyilik’ için koşuyorum. Her destek, bir öğrencinin geleceğine umut olsun” dedi.

Özel’in paylaşımı şöyle: