Özgür Özel ÇYDD için koşacak: "Her destek bir öğrencinin geleceğine umut olsun"
Yayınlanma:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2 Kasım Pazar günü düzenlenecek olan İstanbul Maratonu'nda Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) adına koşacağını duyurdu. Özel, bu koşuyu hem eşit eğitim fırsatlarına destek olmak hem de "hapsedilen yol arkadaşları" adına gerçekleştireceğini belirtti.

"HER DESTEK, BİR ÖĞRENCİNİN GELECEĞİNE UMUT OLSUN"

Özel, koşuya ilişkin yaptığı paylaşımında, “Her çocuğun eşit eğitim fırsatına ulaşması için Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği adına beşinci kez koşuyorum. Hapsedilen yol arkadaşlarımız adına da ‘iyilik’ için koşuyorum. Her destek, bir öğrencinin geleceğine umut olsun” dedi.

Özel’in paylaşımı şöyle:

“Prof. Dr. Türkan Saylan’ın ışığıyla binlerce gencin yolunu aydınlatan bu büyük aileye bir adım da ben ekliyorum. 2 Kasım’da İstanbul Maratonu’nda, her çocuğun eşit eğitim fırsatına ulaşması için Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği adına beşinci kez koşuyorum. Hapsedilen yol arkadaşlarımız adına da ‘iyilik’ için koşuyorum. Her destek, bir öğrencinin geleceğine umut olsun.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

