Uşak’ta iki otomobil birbirine girdi: 10 yaralı

Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Halil Kaya Gedik Bulvarı'nda seyir halinde olan 27 L 9523 plakalı otomobil ile 64 AEL 310 plakalı otomobil, Şehit Hava Kıdemli Başçavuş Erkan Tümer Köprülü Kavşağı yakınlarında çarpıştı.

10 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücüler ve araçlardaki yolculardan toplam 10 kişi yaralandı. Yaralılar arasında 1 yaşındaki M.B. ve 9 yaşındaki S.B. de bulunuyor. Kazada yaralanan diğer kişiler ise E.B. (32), A.B. (50), H.B. (32), D.B. (27), O.K. (45) ve B.Ç. (26) olarak belirlendi.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları Uşak'taki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.