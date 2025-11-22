Otomobil bisikletli grubun arasına daldı: 2 yaralı

Otomobil bisikletli grubun arasına daldı: 2 yaralı
Yayınlanma:
Bursa'nın İznik ilçesinde otomobilin, bisikletli gruba çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Bursa'nın İznik ilçesinde otomobilin, bisikletli gruba çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kamyonetin çarptığı bisikletli hayatını kaybettiKamyonetin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti

Kaza, saat 15.30 sıralarında Müşküle Mahallesi'nde, meydana geldi. İznik'ten Gemlik istikametine giden bisikletli gruba, A.Y. (52) idaresindeki 16 E.Y. 135 plakalı otomobil çarptı.

İKİ BİSİKLETLİ YARALANDI

Kazada bisikletlilerden D.A. (25) ile F.Y. (35) yaralandı. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Otomobil sürücüsü ifadesi için İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülürken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

