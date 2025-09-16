Kamyonetin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti

Kamyonetin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti
Yayınlanma:
Manisa'nın Salihli ilçesinde, bir kamyonetin arkadan çarptığı bisikletin sürücüsü olan 44 yaşındaki Atakan Güngör, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazanın ardından kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza, bugün saat 15.00 sularında, Salihli-Alaşehir kara yolu üzerindeki Kabazlı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.Ç. (53) idaresindeki 10 AKY 538 plakalı kamyonet, aynı yönde seyir halinde olan Atakan Güngör'ün kullandığı bisiklete henüz belirlenemeyen bir nedenle arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetli etkisiyle bisikletten yol kenarına savrulan ve kask takmadığı belirtilen Güngör, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine derhal sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Atakan Güngör, ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Güngör, burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazanın ardından kamyonet sürücüsü A.Ç., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Yarın son gün! Aylık 35 bin TL kazanmak için tek şart
Yarın son gün! Aylık 35 bin TL kazanmak için tek şart
Nihat Özçelik kimdir? Investco Holding soruşturmasında son durum — Işık Ökte detayı
Borsa operasyonu: Nihat Özçelik ve Işık Ökte gündemde
Avrupa 4 gol atan Türk kaleciyi konuşuyor
Avrupa 4 gol atan Türk kaleciyi konuşuyor
Satın alacaklara kara haberi verdi: 1 milyondan fazla arttı
Kızılcık Şerbeti’nin senaristi Merve Göntem gözaltına alındı: Kimdir, neden gözaltına alındı?
Kızılcık Şerbeti’nin senaristi Merve Göntem gözaltına alındı: Kimdir, neden gözaltına alındı?
Hacıosmanoğlu’na ihraç çağrısı: Fenerbahçe Trabzonspor maçı sonrası büyük tepki
Şampiyonlar Ligi bugün başlıyor! Galatasaray–Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi bugün başlıyor! Galatasaray–Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Rahmi Koç'un kardeş acısı: Uzun süre başucundan ayrılamadı
Rahmi Koç'un kardeş acısı: Uzun süre başucundan ayrılamadı
Şakır şakır yağacak 6 ili uyardı! Meteoroloji 1 bölgeye ise ayrıca not düştü
Erdoğan'a bir kötü haber de iktidara yakın şirketten! Oyları günden güne eriyor: İşte anket sonuçları
Türkiye
Özgür Çelik açıkladı: Bayrampaşa'da Belediye Meclis üyeleri ölümle tehdit edildi
Özgür Çelik açıkladı: Bayrampaşa'da Belediye Meclis üyeleri ölümle tehdit edildi
Son Dakika | Çocuklarının gözü önünde babaya tokat atmıştı: O maganda tutuklandı
Son Dakika | Çocuklarının gözü önünde babaya tokat atmıştı: O maganda tutuklandı
Veli Ağbaba'dan Muhittin Böcek için kritik uyarı: Ölümüne yol açabilir
Veli Ağbaba'dan Muhittin Böcek için kritik uyarı: Ölümüne yol açabilir