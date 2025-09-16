Kamyonetin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti

Kaza, bugün saat 15.00 sularında, Salihli-Alaşehir kara yolu üzerindeki Kabazlı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.Ç. (53) idaresindeki 10 AKY 538 plakalı kamyonet, aynı yönde seyir halinde olan Atakan Güngör'ün kullandığı bisiklete henüz belirlenemeyen bir nedenle arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetli etkisiyle bisikletten yol kenarına savrulan ve kask takmadığı belirtilen Güngör, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine derhal sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Atakan Güngör, ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Güngör, burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazanın ardından kamyonet sürücüsü A.Ç., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.