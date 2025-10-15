Ünsal Ban için yakalama kararı çıkarıldı! Başsavcılıktan kırmızı bülten talebi

Eski eşi AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ve eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ile bazı şirketlerin sermaye artırımına ilişkin olarak rüşvet iddialarıyla gündeme gelen eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban'ın dün (14 Ekim) yurt dışına kaçtığı öğrenildi.

Ban; 4 davadan yargılanırken 3 davadan da hakkında ayrı ayrı yurt dışı yasağı vardı. Ban, daha önceden de Yunanistan'a kaçarken yakalanıp tutuklanmıştı.

BAN HAKKINDA YAKALAMA KARARI

NOW Haber'den Alican Uludağ'ın aktardığına göre, Ban hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yakalama kararı çıkarttı. Başsavcılığın kırmızı bülten çalışması içerisinde olduğu da öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Ünsal Ban, Borsa manipülasyonu soruşturmasında tutuklanmış ancak etkin pişmanlıktan yararlanınca 36 gün sonra tahliye edilmişti.

Eski Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban’ın, Fethiye’de yurt dışına kaçmak için hazırlık yaptığı sırada gözaltına alındığı ortaya çıkmıştı.

Ünsal Ban, eski AKP Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ile çekişmeli bir boşanma süreci geçirmişti.