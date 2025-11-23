Üniversite öğrencisinin acı sonu: Kaldığı yurdun 4. katında düştü

Yayınlanma:
Güncelleme:
Ankara'nın Polatlı ilçesinde 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Mizgin Ertekin, kaldığı öğrenci yurdunun 4'üncü katındaki pencereden düştü. Ertekin, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen olayda, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğrencisi Mizgin Ertekin, henüz bilinmeyen nedenle kaldığı yurdun 4'üncü katındaki pencereden düştü.

yurdun-4uncu-katindaki-pencereden-dustu.jpg

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ertekin, ardından ambulansla Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradan Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Mizgin Ertekin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

mizgin-ertekin.jpg

Hakkari Yüksekova nüfusuna kayıtlı Ertekin'in cenazesi, ailesinin yaşadığı İstanbul'da toprağa verilecek.

Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Galatasaray'a Fenerbahçe uyarısı: Bir tuhaflık var! Duyumlar alıyorum
Galatasaray'a Fenerbahçe uyarısı: Bir tuhaflık var! Duyumlar alıyorum
Meteorolojiden hem fırtına hem sıcaklık uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?
Araziden otoyola gücün simgeleri: Türkiye’de en çok satan pikaplar
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
İstanbul'un en pahalı yalısının sahibi bakın nereli çıktı? Satılık ama paha biçilemiyor
İstanbul'un en pahalı yalısının sahibi bakın nereli çıktı? Satılık ama paha biçilemiyor
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Nihat Özdemir'e Barcelona şoku: Kulüp başkanına şikayet ettiler
Türkiye
İzmir’de korkutan kaza! İşçi servisleri çarpıştı: 2’si ağır 13 yaralı
İzmir’de korkutan kaza! İşçi servisleri çarpıştı: 2’si ağır 13 yaralı
Bir anda gökyüzünde ortaya çıktı: İstanbul'da heyecan yarattı
Bir anda gökyüzünde ortaya çıktı: İstanbul'da heyecan yarattı
Adana’da otomobiller kafa kafaya girdi! 7 yaralı
Adana’da otomobiller kafa kafaya girdi! 7 yaralı