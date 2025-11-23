Üniversite öğrencisinin acı sonu: Kaldığı yurdun 4. katında düştü

Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen olayda, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğrencisi Mizgin Ertekin, henüz bilinmeyen nedenle kaldığı yurdun 4'üncü katındaki pencereden düştü.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ertekin, ardından ambulansla Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradan Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Mizgin Ertekin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hakkari Yüksekova nüfusuna kayıtlı Ertekin'in cenazesi, ailesinin yaşadığı İstanbul'da toprağa verilecek.

Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.