Ticari araçlarda 'kamera' zorunluluğunda yeni dönem

Taksi, minibüs ve otobüs gibi ticari taşımacılık yapan binlerce esnafın gözü kulağı bu haberdeydi. Yeni yılla birlikte yürürlüğe giren ve araç muayenelerinde "kalma sebebi" sayılan kamera ve takip sistemi zorunluluğuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan esnafı rahatlatan kritik bir adım geldi.

Karayolları Trafik Yönetmeliği gereği, söz konusu teçhizatı bulundurmayan araçlar 1 Ocak'tan itibaren muayeneden geçemiyor ve sürücülere idari yaptırım uygulanma riski bulunuyordu. Ancak sahadaki tedarik sorunları nedeniyle kural esnetildi.

MUAYENEDE ARTIK "AĞIR KUSUR" SAYILMAYACAK

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre Bakanlık tarafından alınan yeni kararın gerekçesi, piyasadaki teknik yetersizlikler oldu. Kamera, görüntü kayıt cihazı, acil durum butonu ve araç takip cihazı gibi hayati öneme sahip ekipmanların montajını yapacak yetkilendirilmiş firma sayısının yetersiz olması ve belirlenen standartlarda yeterli sayıda kamera bulunamaması gibi sebepler göz önünde bulunduruldu.

Bu kapsamda alınan karara göre; araç muayene istasyonlarında ikinci bir düzenleme yapılana kadar, söz konusu cihazların ticari araçlarda bulunmaması durumu "Hafif Kusur" olarak değerlendirilecek.

ESNAF MAĞDUR EDİLMEYECEK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın bu hamlesiyle, cihazları henüz taktırmayan veya sıra bekleyen araçların muayeneden kalmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Böylece araçların hizmet dışı kalarak trafikten men edilmesi engellenecek, hem ulaşım hizmetlerinde aksama yaşanmayacak hem de ticari araç esnafı mağduriyet yaşamayacak.

TAKSİLERE YENİ "MALİ CİHAZ" ZORUNLULUĞU GELİYOR

Kamera sistemlerinde esneklik sağlanırken, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından taksiler için yeni bir teknolojik zorunluluk daha yolda. Hazırlanan tebliğ taslağına göre, taksicilere taksimetreyle entegre çalışacak ve Bakanlık onaylı "Taksi Mali Cihazı" kullanma mecburiyeti getiriliyor.

1 TEMMUZ'A KADAR SÜRE VAR

Yeni sistemde taksimetreler, bu mali cihazdan bağımsız çalışamayacak. Yolculuk sonunda oluşan tutar bilgisi, taksimetreden otomatik olarak bu cihaza iletilecek.

Taksimetre takılması zorunlu olan taksilerde faaliyette bulunan mükelleflerin, 1 Temmuz tarihine kadar belirli teknik özellikleri taşıyan ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca onaylanmış taksi mali cihazlarını temin edip kullanmaya başlaması gerekecek.