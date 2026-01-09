6 ilde eğitime kar tatili!

Kışın gelmesi ile yurdu etkisi altına alan kar yağışı ve fırtına etkili olmaya devam ediyor. Doğu Anadolu ve yüksek rakımlı bölgelerde kar esareti yaşanırken batı bölgelerinde hayli şiddetli lodos ile çatılar uçtu, feribot seferleri iptal edildi.

EĞİTİME BİR GÜN ARA

Batıda fırtına Doğuda kar yağışları ile beraber bazı illerin valilikleri eğitim öğretime bir gün ara verildiğini açıkladı. Tunceli, Muş, Hakkari, Bingöl, Elazığ ve Malatya'da eğitime bir gün ara verildi.

AÇIKLAMAYI VALİLİKLER YAPTI

TUNCELİ

Tunceli'de yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle eğitime bugün ara verildiği açıklandı.

Valilikten açıklamasında, meteorolojik değerlendirmelere göre kentte gece saatlerinden itibaren yoğun kar yağışının etkisini göstereceği ve buzlanma tehlikesinin öngörüldüğü ifade edildi.

Bu kapsamda çeşitli tedbirlerin alındığı aktarılırken eğitime de bir gün ara verildiği ifad edildi .

Ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

MUŞ

Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten açıklamasında, meteorolojik değerlendirmelere göre kent genelinde bugün yoğun kar yağışının etkili olacağı kaydedildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"9 Ocak 2026 Cuma günü ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversite hariç) eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik rahatsızlığı olan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personel de bir gün idari izinli sayılacaktır."

HAKKARİ

Hakkari Valiliği de, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde bugün eğitime ara verildiğini açıkladı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sabah saatlerinden itibaren kent genelinde etkisini göstermesi beklenen yoğun kar yağışı ile önceki günlerde etkili olan kar yağışının çığ riski, kuvvetli rüzgar ve buzlanma nedeniyle olumsuzlukların yaşanabileceği vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yoğun kar yağışı, çığ ve buzlanma riski nedeniyle il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında 9 Ocak 2026 Cuma günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde (RAM) randevusu bulunan öğrenciler ile engelli bireylerin ulaşım sürecinde karşılaşabilecekleri riskler göz önünde bulundurularak, can güvenliklerinin sağlanması amacıyla RAM'larda da aynı tarihte hizmete ara verilmesi uygun görülmüştür."

Açıklamada, ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel, diyaliz hastaları, kalp, böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlığı bulunan kamu görevlileri, 0-12 yaş arası çocuğu bulunan kamu çalışanı çiftlerden anne veya babadan birinin idari izinli sayılacağı belirtildi.

BİNGÖL

Bingöl'de kent genelinde değil sadece Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Olumsuz hava koşulları nedeniyle oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda meydana gelebilecek tehlikelere karşı tedbir amacıyla ilçemizdeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında 9 Ocak 2026 Cuma günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca hamile ve engelli kamu çalışanları idari izinli sayılacaktır."

ELAZIĞ

Elazığ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde eğitime bugün ara verildi.

Vali Numan Hatipoğlu, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, bugün il genelinde yoğun kar yağışı beklendiğini ifade etti.

Buna bağlı olarak kar ve buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklardan vatandaşların ve öğrencilerin mağduriyet yaşamaması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiğini ifade eden Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"Kamu kurumlarında görev yapan malul, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır. Ayrıca anne ve babası çalışan, anaokulu ve kreşe devam eden çocukları bulunan personel ile engelli çocuğu bulunan personelden birinin söz konusu tarihte idari izinli sayılmasına karar verilmiştir. Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu, hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir."

MALATYA

Malatya Valisi Seddar Yavuz, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildiğini açıkladı.

Yavuz, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, cuma günü kentte yoğun kar yağışı beklendiğini açıkladı.

Kar yağışı ve buzlanmaya bağlı trafikte mağduriyet yaşanmaması adına önlemler alındığını bildiren Yavuz, şöyle konuştu: