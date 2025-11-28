Üniversite hayali kurarken zehirlenme şüphesiyle hayatını kaybetti: Neslinur gözyaşlarıyla uğurlandı

Trajik olay, önceki gün ailenin Ortaköy Mahallesi'ndeki evinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Neslinur Topal (18) ile kardeşleri Furkan Topal (10) ve Ramazan Topal (12), evde tavuk yemeği yedikten bir süre sonra rahatsızlandı. Zehirlenme şüphesiyle apar topar Fethiye Devlet Hastanesi’ne kaldırılan kardeşler tedavi altına alındı. Ancak durumu diğerlerine göre daha ağır olan abla Neslinur Topal, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Lise mezunu olduğu ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlandığı öğrenilen genç kız, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak aynı gün yaşamını yitirdi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: KURUMLAR SEFERBER OLDU

Yaşanan can kaybının ardından Muğla Valiliği konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, üç kardeşin zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı, Neslinur Topal’ın tüm çabalara rağmen kurtarılamadığı, diğer iki kardeşin ise tedavilerinin sürdüğü teyit edildi. Valilik, olayın aydınlatılması için devletin tüm ilgili birimlerinin harekete geçtiğini vurgulayarak; Seydikemer Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturma başlattığını, Muğla İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, Seydikemer Belediyesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Jandarma ekiplerinin konuya ilişkin çok yönlü çalışmalar yürüttüğünü bildirdi.

İLK OTOPSİDE "GÖZLE GÖRÜLÜR" BİR NEDEN BULUNAMADI

Neslinur Topal’ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için dün otopsi işlemleri gerçekleştirildi. Yapılan ilk incelemede, genç kızın iç organlarında gözle görülür herhangi bir bulguya veya patolojik değişime rastlanmadığı belirtildi. Ölüm sebebinin netleşmesi için vücuttan alınan tüm örneklerin toksikolojik ve histolojik incelemeye gönderildiği, kesin sonucun kimya ihtisas raporunun tamamlanmasıyla ortaya çıkacağı kaydedildi. Yetkililer, şu aşamada zehirlenmenin kaynağına veya türüne ilişkin net bir tespit yapılamadığını ifade etti.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE SON VEDA

Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından ailesine teslim edilen Neslinur Topal’ın cenazesi, bugün öğle vakti düzenlenen törenle toprağa verildi. Cenaze törenine Seydikemer Kaymakamı Mustafa Dilekli, Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, acılı aile ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ayakta durmakta güçlük çeken anne Selimiye Topal ve baba Musa Topal’a, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri destek oldu. Genç kızın cenazesi, Ortaköy Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi.

BELEDİYE BAŞKANI AKDENİZLİ: İDDİALAR ARAŞTIRILIYOR

Cenaze törenine katılan Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, yaşanan elim olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Hayatının baharında bir genci kaybetmenin acısını yaşadıklarını belirten Akdenizli, "Allah ailesine sabırlar versin. Olayla ilgili kamuoyunda çeşitli iddialar dolaşıyor. Ancak AFAD ekipleri ve savcılık araştırmalarını titizlikle sürdürüyor. Şu an için ölüm nedeni hakkında kesin bir şey söylememiz mümkün değil" şeklinde konuştu.

İKİ KARDEŞİN DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Öte yandan, zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alınan 10 yaşındaki Furkan ve 12 yaşındaki Ramazan Topal’ın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. İlk müdahalelerinin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen iki kardeşin, daha kapsamlı tedavi için buradan da İzmir Şehir Hastanesi'ne nakledildiği bildirildi. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.