3 kardeş tavuk yedi biri hayatını kaybetti: Neslinur'un ölümünde 'fare zehri' şüphesi

Muğla'da evlerinde tavuk yedikten sonra rahatsızlanarak iki kardeşiyle birlikte hastaneye kaldırılan Neslinur Topal, hayatını kaybetmeşti. 18 yaşındaki genç kadının ölümüne ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 18 yaşındaki Neslinur Topal, kardeşleri Furkan ile Ramazan birlikte dün evde tavuk yemeği yedikten sonra rahatsızlanarak Fethiye Devlet hastanesine kaldırıldı.

Tedaviye alınan kardeşlerden durumu ağır olan Neslinur Topal, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Topal, doktorların tüm müdahalesine rağmen aynı gün hayatını kaybetti.

Hastanedeki tedavileri süren diğer 2 kardeşin ise sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.

zehirlenme-suphesiyle-hastaneye-kaldiril-1036062-307470.jpg

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

18 yaşındaki Neslinur'un ölümüne dair Muğla Valiliği olaya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada şunlara yer verildi:

  • "Seydikemer ilçemizde evlerinde rahatsızlanarak zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan ve sonrasında Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen 3 kardeşten Neslinur T. (18) yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Diğer iki kardeşin tedavileri devam etmektedir."
  • "Seydikemer Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlatmış olup, zehirlenme sebebi yapılan tetkik, analiz ve Adli Tıp raporları sonucunda netleşecektir. Muğla İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, Seydikemer Belediyesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Jandarma ekiplerimizin konuya ilişkin çok yönlü çalışmaları devam etmektedir."

3 kardeş tavuk yedi biri öldü: AFAD'a 'inceleme' talimatı verildi!3 kardeş tavuk yedi biri öldü: AFAD'a 'inceleme' talimatı verildi!

‘FARE ZEHİRİ-SİYANÜR’ İDDİASI

Neslinur Topal’ın yaşamını yitirmesinin ardından, evde ekiplerin incelemeleri sürüyor. Tarım, sağlık ekipleri, jandarma ve AFAD görevlilerinin yaptığı ön değerlendirmede, evde fare zehri bulunduğu, evin alttan ısıtma sistemine sahip olduğu ve bu koşulların fare zehri ile ısı arasında tepkime oluşarak siyanür benzeri bir etki yarattığının belirlendiği öğrenildi.

zehirlenme-suphesiyle-hastaneye-kaldiril-1036651-307653.jpg

"GÖZLE GÖRÜLÜR BİR BULGUYA VEYA DEĞİŞİME RASTLANMADI"

Öte yandan Neslinur Topal'ın otopsi işlemleri tamamlandı. İlk otopsi değerlendirmesinde; iç organlarda gözle görülür bir bulguya veya değişime rastlanmadığı belirtildi.

Topal'ın vücudundan alınan tüm örneklerin toksikolojik ve histolojik incelemeye gönderildiği, kesin sonucun kimya ihtisas raporunun ardından ortaya çıkacağı kaydedildi.

Yetkililer, şu an için zehirlenmeye ilişkin net bir tespitin bulunmadığını ifade etti.

Kaynak:DHA

