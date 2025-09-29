UNESCO Kültür Mirası listesindeydi! Hevsel Bahçeleri’nde yangın paniği

Yayınlanma:
Diyarbakır’da bulunan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Hevsel Bahçeleri'nde anız yangını çıktı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçeleri’nde sabah saatlerinde yangın çıktı. Yaklaşık 8 bin yıldır tarımın kesintisiz devam ettiği Hevsel Bahçeleri'nde çıkan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa süre içerisinde daha da büyüdü.

hevsel-bahcelerinde-cikan-aniz-yangini-937666-278436-1.jpg

KONTROL ALTINA ALINDI!

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken yangın, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü.

İNCELEME BAŞLATILDI!

Yangının çıkış sebebinin tespit edilmesi amacıyla inceleme başlatıldığı bildirildi.

UNESCO DÜNYA KÜLTÜR MİRASI LİSTESİNDE!

Hevsel Bahçeleri, 2015 yılında Diyarbakır Surları ile birlikte UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edildi. Bu sayede, Hevsel Bahçeleri'nin tarihi, kültürel ve doğal önemi uluslararası düzeyde tanındı ve korunması için gerekli adımlar atıldı.

