Ümraniye'de 4. kattan atlayan genç çiftin sağlık durumları belli oldu

İddiaya göre, genç çocuk kız arkadaşının evindeyken, kızın ağabeyi eve geldi. Panik içerisinde pencereye çıkan genç, bir süre mermere tutunarak asılı kaldı. Tutunacak gücü kalmayınca kendisini 4. kattan boşluğa bıraktı. Erkek arkadaşının beton zemine düştüğünü ve hareketsiz yattığını gören genç kız da saniyeler içinde aşağı atladı.

AİLE OLAY YERİNDE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Görüntülerde, aşağı atlayan genç kızın ağabeyinin, kardeşini yerde o halde görünce feryat ederek sinir krizi geçirdiği görüldü. Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında ağabeyin, "Ölme, sana bir şey olmasın!" diyerek bağırdığı anlar yürekleri dağladı.

İstanbul'da korkunç olay! Genç çift sırayla metrelerce yüksekten atladı

SAĞLIK DURUMLARI BELLİ OLDU

Haberler.com'da yer alan habere göre, 4. kattan düşmenin etkisiyle ciğerlerinde ağır hasar oluşan genç kızın hayati tehlikesinin sürdüğü ve yoğun bakımda tedavi altında tutulduğu bildirildi. Erkek arkadaşının ise vücudunda çeşitli kırıklar bulunduğu ancak genel sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.