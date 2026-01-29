İki cinayet tek fail: 10 yıllık cinayet 12 benzerlikle çözüldü!

Cinayet Büro Amirliği Ekipleri, rafa kaldırılan dosyayı günümüz teknolojisiyle yeniden tararken, Samiye Karabıyık cinayeti ile 2019’da Gürcistan uyruklu Ketevan Katamadze’nin öldürülmesi arasında çarpıcı benzerlikler saptadı. Uzmanlar, her iki kurbanın da benzer yöntemlerle boğularak öldürülmesi üzerine yoğunlaştı. Yapılan detaylı incelemede, kurban seçimi ve cinayet işleme biçimi dahil olmak üzere tam 12 ortak nokta belirlendi.

ADLİ TIP DNA’YI KANITLADI

Sabah'ta yer alan habere göre, polisin şüphelerini bilimsel kanıta dönüştüren ise İzmir Adli Tıp Kurumu oldu. 2016 yılında olay yerinden alınan ancak o dönemin teknolojisiyle eşleştirilemeyen bulgular yeniden incelendi. Yapılan yeni nesil DNA testleri sonucunda, Samiye Karabıyık’ın üzerinden elde edilen örneklerin Mustafa Karaca’nın DNA profiliyle yüzde 100 uyumlu olduğu tespit edildi.

MEMLEKETİNE KAÇARKEN YAKALANMIŞTI

Samiye Karabıyık’ın ardından 2019’da Ketevan Katamadze’yi katleden Mustafa Karaca, o dönemde 100 farklı güvenlik kamerasının izlenmesi sonucu yakalanmıştı. Kilis’e kaçmaya çalışırken Antalya Otogarı’nda ele geçirilen ve suçunu itiraf eden Karaca, zaten halihazırda tutuklu bulunuyordu. Son DNA eşleşmesiyle birlikte Karaca’nın işlediği ikinci cinayet de dosyasına eklenmiş oldu.