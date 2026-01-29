İki cinayet tek fail: 10 yıllık cinayet 12 benzerlikle çözüldü!

İki cinayet tek fail: 10 yıllık cinayet 12 benzerlikle çözüldü!
Yayınlanma:
Antalya Emniyeti'nin faili meçhul dosyaları yeniden incelemesi sonucunda, 2016 yılında evinde ölü bulunan Samiye Karabıyık'ın katilinin, üç yıl sonra başka bir cinayetten yakalanan Mustafa Karaca olduğu, iki olay arasındaki 12 temel benzerlik ve kesinleşen DNA eşleşmesiyle ortaya çıktı.

Cinayet Büro Amirliği Ekipleri, rafa kaldırılan dosyayı günümüz teknolojisiyle yeniden tararken, Samiye Karabıyık cinayeti ile 2019’da Gürcistan uyruklu Ketevan Katamadze’nin öldürülmesi arasında çarpıcı benzerlikler saptadı. Uzmanlar, her iki kurbanın da benzer yöntemlerle boğularak öldürülmesi üzerine yoğunlaştı. Yapılan detaylı incelemede, kurban seçimi ve cinayet işleme biçimi dahil olmak üzere tam 12 ortak nokta belirlendi.

0x0-cifte-cinayeti-12-benzerlik-cozdu-1769646499783.webp

ADLİ TIP DNA’YI KANITLADI

Sabah'ta yer alan habere göre, polisin şüphelerini bilimsel kanıta dönüştüren ise İzmir Adli Tıp Kurumu oldu. 2016 yılında olay yerinden alınan ancak o dönemin teknolojisiyle eşleştirilemeyen bulgular yeniden incelendi. Yapılan yeni nesil DNA testleri sonucunda, Samiye Karabıyık’ın üzerinden elde edilen örneklerin Mustafa Karaca’nın DNA profiliyle yüzde 100 uyumlu olduğu tespit edildi.

MEMLEKETİNE KAÇARKEN YAKALANMIŞTI

Samiye Karabıyık’ın ardından 2019’da Ketevan Katamadze’yi katleden Mustafa Karaca, o dönemde 100 farklı güvenlik kamerasının izlenmesi sonucu yakalanmıştı. Kilis’e kaçmaya çalışırken Antalya Otogarı’nda ele geçirilen ve suçunu itiraf eden Karaca, zaten halihazırda tutuklu bulunuyordu. Son DNA eşleşmesiyle birlikte Karaca’nın işlediği ikinci cinayet de dosyasına eklenmiş oldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor! 45 yıllık sırrını açıkladı
45 yıllık sırrını açıkladı!
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor
İstanbul'da kar yağışı için tarihi verdi! AKOM '14 derece birden düşecek' diyerek uyardı
İran'a yaklaşan USS Abraham Lincoln'ün ürkütücü özellikleri: 20 yıl yakıt ikmali yapmadan gidiyor
İran'a yaklaşan USS Abraham Lincoln'ün ürkütücü özellikleri: 20 yıl yakıt ikmali yapmadan gidiyor
Hakan Balta ve eşi aidat zammını duyunca taşınma kararı aldı
Hakan Balta ve eşi aidat zammını duyunca taşınma kararı aldı
İstanbul’un en ünlü yalısı icradan satışa çıktı: Altında kayıkhanesi bile var
Altında kayıkhanesi bile var
İstanbul’un en ünlü yalısı icradan satışa çıktı
Paket paket vatandaşa bedava dağıtıldı: Almak için sıraya girdiler
Paket paket vatandaşa bedava dağıtıldı: Almak için sıraya girdiler
Elon Musk 50 milyar dolar toplamak için harekete geçti
Elon Musk 50 milyar dolar toplamak için harekete geçti
Yasa değişiyor! MASAK saniyeler içinde banka hesaplarını dondurabilecek
Ünlü ekonomist uyardı:
Yeni düzenlemeyle bankadaki paranız tehlikede
Filenin Sultanları'na müjdeyi federasyon verdi
Filenin Sultanları'na müjdeyi federasyon verdi
Türkiye
Doktorun kulak zarı yırtıldı müezzin 'kendimi savundum' dedi! Konya'yı karıştıran sıra kavgası
Doktorun kulak zarı yırtıldı müezzin 'kendimi savundum' dedi! Konya'yı karıştıran sıra kavgası
Penguen akımına katılan Çerçioğlu'nu pişman ettiler! Tepkilerin arkası kesilmedi
Penguen akımına katılan Çerçioğlu'nu pişman ettiler! Tepkilerin arkası kesilmedi
Süpürge demiri ile çocuğu dövüp gasbettiler
Süpürge demiri ile çocuğu dövüp gasbettiler