İstanbul'da korkunç olay! Genç çift sırayla metrelerce yüksekten atladı

Ümraniye'de bir genç, kız arkadaşının evindeyken ailesinin kapıya gelmesi üzerine panikle pencereye çıktı.

GENÇ ÇİFT SIRAYLA METRELERCE YÜKSEKTEN ATLADI

Bir süre pencerede asılı kalan genç, kendini metrelerce yükseklikten boşluğa bıraktı. Sevgilisinin yerde hareketsiz yattığını gören genç kız da panik içerisinde aşağıya atladı.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Ailelerinden çekindikleri için pencereden atladıkları öne sürülen gençlerin o anları, çevredeki vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Ankara'da kahreden kaza: Genç çift ile 3 aylık bebekleri öldü

AİLE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Gençleri yerde yatar vaziyette gören aile olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Görüntülerde, aşağı atlayan genç kızın ağabeyinin feryat ederek, "Ölme, sana bir şey olmasın!" diye bağırdığı duyuldu.