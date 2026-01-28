İstanbul'da korkunç olay! Genç çift sırayla metrelerce yüksekten atladı
Yayınlanma:
İstanbul'un Ümraniye ilçesinde ailelerinin kapıya dayanmasıyla panik olan genç çift, pencereye çıkarak metrelerce yükseklikten atladı.
Ümraniye'de bir genç, kız arkadaşının evindeyken ailesinin kapıya gelmesi üzerine panikle pencereye çıktı.
GENÇ ÇİFT SIRAYLA METRELERCE YÜKSEKTEN ATLADI
Bir süre pencerede asılı kalan genç, kendini metrelerce yükseklikten boşluğa bıraktı. Sevgilisinin yerde hareketsiz yattığını gören genç kız da panik içerisinde aşağıya atladı.
O ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Ailelerinden çekindikleri için pencereden atladıkları öne sürülen gençlerin o anları, çevredeki vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.
Ankara'da kahreden kaza: Genç çift ile 3 aylık bebekleri öldü
AİLE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Gençleri yerde yatar vaziyette gören aile olay yerinde sinir krizi geçirdi.
Görüntülerde, aşağı atlayan genç kızın ağabeyinin feryat ederek, "Ölme, sana bir şey olmasın!" diye bağırdığı duyuldu.