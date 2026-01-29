Son Dakika | "TSK Suriye'nin kuzeyinden çekildi" iddiasına MSB'den açıklama

Yayınlanma:
Son dakika... Barış Pınarı harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) çekildiği iddia edildi. MSB, iddiaya yanıt verdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeyinden çekildiği iddia edildi. Rudaw'ın haberinde, Türk bayraklarının indirildiği ve sınır kapılarını da Şam yönetimine devredildiği öne sürüldü.

Resulayn'da bulunan Türk askerlerinin çıkıp tüm görevleri Şam'a devrettiği iddiasına ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) açıklama geldi.

"BARIŞ PINARI'NDAN BİR ÇEKİLME YOK"

MSB kaynakları haberlerin doğru olmadığını ifade etti. Kaynaklar, TSK'nın Barış Pınar Harekatı nedeni ile bölgede olduğunu belirterek herhangi bir geri çekilmenin olmadığını bildirdi.

Kaynaklar, Suriye'nin geçici yönetimi ile de koordineli bir şekilde çalışıldığını dile getirdi.

Tülay Hatimoğulları 'Türkiye'deki süreç bitti mi?' sorusunu yanıtladıTülay Hatimoğulları 'Türkiye'deki süreç bitti mi?' sorusunu yanıtladı

DHA'nın aktardığına göre; kaynaklar şöyle konuştu:

"Türk Silahlı Kuvvetlerinin Barış Pınarı bölgesindeki bazı bölgelerden çekildiği yönündeki haberler doğru değildir. TSK bölgede Suriye hükümeti ile koordineli şekilde faaliyetlerine devam etmektedir."

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

