Tülay Hatimoğulları 'Türkiye'deki süreç bitti mi?' sorusunu yanıtladı

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı partisinin genel merkezinde ziyaret etti.

İki parti, ziyaretin ardından kameraların karşısına geçerek ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda DEM Parti adına Tülay Hatimoğulları konuştu.

"TÜRKİYE'DE SINIR KAPISINI AÇALIM, İNSANİ YARDIM KORİDORU OLUŞTURALIM"

En az 5 çocuğun donarak hayatını kaybettiği Kobani'de yaşanan mağduriyetlerle ilgili iktidara ve muhalefete çağrda bulunan Hatimoğulları, "Barışı ülkemizde de bölgemizde de tesis etmek için elimizden gelen her türlü çaba içinde olalım. Bugün Kobani kuşatma altında. Kobani'nin suyu, elektriği kesildi. Neden? Çünkü SDG Rakka'dan çekildiği andan itibaren oradan gelen elektrik kesilmiştir. Bu da HTŞ'nin ülkeyi nasıl yöneteceğini göstermektedir. Gelin Türkiye'de sınır kapısını açalım, insani yardım koridoru oluşturalım" dedi.

"TÜRKİYE'DEN BİR HEYET GİDİP SAHA GÖZLEMLERİNİ YAPABİLİR"

Muhalefet partilerine de seslenen Hatimoğulları, Türkiye'de tüm partilerin katılımıyla oluşturulacak olan heyetin Kobani ve bölgedeki diğer noktalara giderek bir rapor oluşturması için çağrıda bulundu.

Hatimoğulları, şu ifadeleri kullandı:

"Şam yönetimi ve Kuzey ve Doğu Suriye Yönetimi ile görüşecek, Suriye'deki bütün taraflarla görüşebilecek bir heyet oluşturulabilir pekala Türkiye'den ve bu heyet gidip bu görüşmeleri gerçekleştirebilir, saha gözlemlerini yapabilir ve raporunu gelip Türkiye'ye, dünya kamuoyuna sunabilir. Bunun da bu sürece pozitif bir hizmet sağlayacağına inanıyoruz."

"SURİYE'DEKİ GELİŞMELER TÜRKİYE'Yİ NASIL ETKİLEYECEK?"

Son zamanlarda Suriye geçici hülümeti ile Suriye Demokratik Güçleri arasında yaşanan çatışmaların, Türkiye'de MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan yeni çözüm sürecini bitirip bitirmediği tartışma konusu oldu.

"Suriye'deki gelişmeler Türkiye'yi nasıl etkileyecek?" sorusunun çok sorulduğunu belirten Hatimoğulları, "Bunun yanıtı başta iktidar ortaklarında olmalıdır. Bizim DEM Parti olarak durduğumuz yer bellidir. Biz aynı yerdeyiz. Dilimizi de fikrimizi de ona göre belirlediğimizin herkes farkında olmalı ancak Suriye'de Kürt kardeşlerimiz katledilirken buna da sessiz kalmamız hiç kimse tarafından beklenmemelidir" dedi.

Türkiye'de özellikle hükümet sözcülerinin son zamanlardaki kullandığı dilin Kürt halkını son derece yaralayan bir dil olduğunu belirten Hatimoğulları, "Bugün kullanılan dilin Kürt kardeşlerimizi görmeyen, saldıran adeta HTŞ sözcülüğüne soyunmuş bir dil olmasını asla kabul etmiyoruz. Bu dil değişmelidir. Öcalan'ın çağrısı yerli yerinde durmaktadır. Bu çağrıyı yerine getirmek için hep birlikte adım atmalıyız" diye konuştu.

"BAHÇELİ'Yİ BİZİMLE EL SIKIŞTIRAN SEBEP YERİNDE DURUYOR"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendileri ile el sıkışmasını hatırlatan Hatimoğulları, "İktidarın kimi sözcüleri tarafından bu süreç DEM Parti tarafından farklı bir çizgiye çekilmektedir yaklaşımını asla kabul etmeyiz. Sayın Bahçeli'yi bizimle el sıkıştıran sebep ne ise o sebep hala yerli yerinde durmaktadır" ifadelerini kullandı.