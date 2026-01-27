DEM'den AKP'ye: Lanetleme hakkımız saklıdır
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Kobani’de yaşananlar sonrası dün yaptığı açıklamada DEM Parti eş genel başkanlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli’ye yönelik eleştirilerine sert tepki gösterdi. Çelik, kullanılan ifadelerin “ahlak dışı” olduğunu belirterek, “Bu sözleri lanetliyoruz” dedi.
DEM Parti cephesinden Çelik'in açıklamalarına karşılık, parti sözcüsü Ayşegül Doğan'dan geldi.
DEM'DEN AKP'YE SERT YANIT
Ayşegül Doğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Çelik’in açıklamalarına sert karşılık verdi. Doğan, “Barış adımları sınırları hatırlatıp pekiştirerek değil, onları nasıl aşacağımızı düşünerek atılır. Kolay lanetlemeler ve kırmızı çizgilerde ısrar, barış niyetine aykırıdır” dedi.
Kobani'nin kuşatma altında olduğunu iddia eden Ayşegül Doğan, "İnsanlar katliam tehdidiyle karşı karşıya. Çocuklar donarak ölüyor. Elektrik, su, ilaç ve gıdaya erişim yok! Ömer Çelik, DEM Parti eş genel başkanlarının bu duruma tepkisini, öfkesini anlamaya çalışmak yerine kınamayı tercih ediyor!" dedi.
Partisinin lanetleme hakkının saklı olduğunu ifade eden Doğan, “Had bildirmeyi alışkanlık hâline getirenlerin, kendi hadlerini de tartmaları gerektiğini" söyledi. Çelik'in açıklamasında kullanılan dili “üstenci ve siyasi nezaketten yoksun” olarak değerlendiren Doğan, bu söylemlerin İmralı sürecine zarar verdiğini ifade etti.
"LANETLEME HAKKIMIZ SAKLIDIR"
Partisinin "lanetleme hakkının saklı" olduğunu söyleyen Ayşegül Doğan'ın paylaşımı şu şekide:
"Kobanî kuşatma altında. İnsanlar katliam tehdidiyle karşı karşıya. Çocuklar donarak ölüyor. Elektrik, su, ilaç ve gıdaya erişim yok!
İktidar Partisi Sözcüsü @omerrcelik DEM Parti Eş Genel Başkanları’nın bu duruma tepkisini, öfkesini anlamaya çalışmak yerine kınamayı tercih ediyor!
Sıra Eş Genel Başkanlarımızın sözlerini lanetlemeye geldiyse bizim de lanetleme hakkımız saklıdır.
Had bildirmeyi alışkanlık edinmiş olanların kendi hadlerini de tartmaları gerekir.
Siyasi nezaketten yoksun, bu üstenci dili her işittiğimizde yolumuzun ne kadar uzun olduğunu hissediyoruz.
Barış adımları sınırları hatırlatıp pekiştirerek değil, onları nasıl aşacağımızı düşünerek atılır.
Kolay lanetlemeler ve kırmızı çizgilerde ısrar barış niyetine aykırıdır."