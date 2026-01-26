AKP'li Çelik'ten DEM Parti'ye 'Kürt düşmanlığı' suçlaması

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, düzenlenen MKYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın "HTŞ'nin Türkiye tarafından desteklenmemesi gerekiyor" sözlerini hedef aldı.

Çelik, "Bugün 'Kürtlere sahip çıkıyorum' diyerek terör örgütüne sahip çıkmaları; Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Sayın Bahçeli'yi o cümlelerle hedef almaları en büyük Kürt düşmanlığıdır" dedi.

Süreç çatırdadı! DEM Parti'den hem Erdoğan hem Bahçeli'ye çok sert sözler

DEM PARTİ'DEN HTŞ ELEŞTİRİSİ

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Çelik'in gündeminde Suriye'de yaşanan son gelişmeler vardı.

Çelik, Şara yönetiminin Suriye'de uyguladığı politikaya Türkiye'nin destek vermesine tepki gösteren DEM Parti'ye sert sözlerle karşılık verdi.

DEM Parti eş genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Suriye'de yaşanan gelişmelere dair açıklamalarda bulunurken konuya ilişkin şunları söylemişti:

"Kürt-Arap savaşına kesinlikle karşıyız diyorlar ama bir o kadar da Türk-Kürt savaşına ve çatışmasına karşıyız diyorlar. Türkiye'de Kürtler ve Türkler iç barış sağlanması için daha fazla çaba harcamalı. Ama aynı şekilde Türkiye devletinden ve hükümetinden beklenti, HTŞ'yi ve Geçici Şam Yönetimini Kürtler üzerinde bir etnik temizlik harekatı yürütürken asla desteklememesi. Bunun önünün kesilmesi gibi tarihi bir sorumluluğunun olduğunun altını çiziyorlar. Buradan biz de bir kez daha diyoruz ki; Türkiye barış rolünü oynamalıdır, Türkiye Suriye'de barışın tesis edilmesi için rol oynamalıdır."

"BU ARGÜMAN ÖRGÜTÜN ARGÜMANI"

MKYK toplantısı ardından yaptığı açıklamada DEM Parti'nin AKP'ye yönelttiği, AKP iktidarının HTŞ'yi desteklediğine yönelik eleştirileri de değinen Çelik, "Bu siyasi bir cümle değil. Burada bir özgün irade yok. Bu bir vekalet iradesi, bu argüman örgütün argümanı" dedi.

DEM Parti'nin açıkça terör örgütünü desteklediğini savunan Çelik, "Kendilerinin açıkça desteklediği örgüt sanki insan hakları örgütü, sanki kanarya sevenler derneği. Açıkça terör örgütünü desteklediklerini söyleyenlerin bize dönük nitelemeleri kendi tutumlarını örtbas etmekten ibaret" ifadelerini kullandı.

"GÜNDEMLERİNDE KÜRTLER YOK, ÖRGÜT VAR"

Çelik, Kürt sivillerin ölümüne karşı çıktıkları yönündeki söylemlere ilişkin, Suriye'de sivillere yönelik herhangi bir müdahaleye ilk olarak kendilerinin karşı çıkacaklarının söyledi.

Çelik, "Bu cümleleri söyleyenlerin gündeminde Kürtler yok. Sadece örgüt var. Halbuki bugün yepyeni fırsatlar ortaya çıktı. Emperyalizm'in, Siyonizm'in faaliyetlerine baktığımızda şöyle bir İradenin ortaya çıkmasını bekliyorsunuz; Türk'ün, Kürt'ün Arap'ın daha güçlü şekilde kol kola girdiği, kendi refahına, toplumsal bütünlüğüne sahip çıktığı süreçleri desteklemek gerekirken bunu yapanlar açısından trajik bir hikaye olarak ortada duruyor" ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN VE BAHÇELİ'NİN HEDEF ALINMASI EN BÜYÜK KÜRT DÜŞMANLIĞI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde Suriyelilere sahip çıktığını hatırlatan Çelik, DEM Parti'yi işaret ederek "Bugün bu çok konuşanlar henüz siyaset meydanında dahi yoktular." dedi.

Çelik, Sayın Devlet Bahçeli'ye (SDB) sahip çıkmanın önemine değinerek; Erdoğan ve Bahçeli'nin eleştirilerle hedef alınmasının en büyük Kürt düşmanlığı olduğunu belirtti.

Çelik'in sözleri şu şekilde: