DEM Parti'den Suriye sınırında önce yürüyüş sonra grup toplantısı!

DEM Parti bu haftaki grup toplantısını Suriye'deki gelişmelere dikkat çekmek için Mardin'in Suriye sınırındaki Nusaybin ilçesinde Sınır Parkı'nda yapacak. Grup toplantısından önce partinin Eş Genel Başkanlarının da katılımı ile yürüyüş yapılıyor.