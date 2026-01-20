DEM Parti'den Suriye sınırında önce yürüyüş sonra grup toplantısı!
DEM Parti bu haftaki grup toplantısını Suriye'deki gelişmelere dikkat çekmek için Mardin'in Suriye sınırındaki Nusaybin ilçesinde Sınır Parkı'nda yapacak. Grup toplantısından önce partinin Eş Genel Başkanlarının da katılımı ile yürüyüş yapılıyor.
DEM Parti'nin haftalık TBMM grup toplantısı Suriye’de devam eden çatışmalara dikkat çekmek için son dakika değişikliğiyle Suriye sınırındaki Nusaybin’e alındı. Grup toplantısı, sınır hattına çok yakın mesafedeki Sınır Parkı’nda yapılacak.
ÖNCE GRUP TOPLANTISI SONRA YÜRÜYÜŞ
DEM Parti Eş Genel Başkanlarının da katılımı ile grup toplantısının yapılacağı yürüyüş yapılıyor.
Ayrıntılar geliyor...